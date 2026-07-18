El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, informó que, a 18 meses del inicio de su administración, el municipio cuenta con 57 mil luminarias en funcionamiento y mantiene la meta de alcanzar 70 mil al concluir su gobierno.

El alcalde señaló que este avance forma parte de la estrategia para mejorar el alumbrado público, ampliar la cobertura en comunidades que aún carecen de este servicio y fortalecer la seguridad de las familias toluqueñas.

También recordó que al asumir la administración, en enero de 2025, recibió un municipio con rezagos en infraestructura y servicios públicos, situación que, aseguró, su gobierno ha trabajado para revertir.

Toluca instalará más luminarias y ampliará los Senderos Seguros

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, informó que actualmente operan 25 mil luminarias inteligentes con sistema de gestión remota y adelantó que durante este año serán instaladas otras 8 mil lámparas en zonas que históricamente no contaban con iluminación.

La estrategia contempla además la ampliación de los Senderos Seguros, espacios iluminados que buscan mejorar la movilidad y brindar mayor seguridad a mujeres, niñas, niños, adultos mayores y personas que transitan diariamente hacia escuelas, centros de trabajo, parques y espacios públicos.

Como parte de este programa ya fueron habilitados senderos en San Mateo Otzacatipan, Filiberto Navas, avenida Alpinismo y La Crespa-Floresta, mientras que próximamente iniciarán operaciones nuevos corredores en Lombardo Toledano, San Cayetano Morelos y Manuel Buendía, en San Cristóbal Huichochitlán.

Ricardo Moreno reporta 57 mil luminarias en Toluca . (cortesía)

Gobierno de Toluca busca ampliar la cobertura de alumbrado

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, afirmó que uno de los principales objetivos para la segunda mitad de su administración será extender la cobertura del alumbrado público hasta alcanzar 70 mil luminarias en funcionamiento.

Con esta meta, el gobierno municipal de Toluca busca que todas las comunidades de Toluca cuenten con iluminación suficiente para fortalecer la seguridad, recuperar espacios públicos y mejorar la calidad de vida de la población.