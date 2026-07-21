El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, informó que el Ayuntamiento ampliará la red de Senderos Seguros con nuevos espacios destinados a fortalecer la seguridad de mujeres, niñas, niños y adultos mayores que transitan por la capital mexiquense.

El alcalde destacó que los primeros cuatro senderos ya benefician a habitantes de San Mateo Otzacatipan, Filiberto Navas, Avenida Alpinismo y La Crespa Floresta, mientras que el gobierno municipal prepara la entrega de nuevas intervenciones en Lombardo Toledano, San Cayetano Morelos y Manuel Buendía, en San Cristóbal Huichochitlán.

Senderos Seguros buscan recuperar espacios públicos con perspectiva de género

El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, señaló que estos espacios forman parte de una estrategia para recuperar el espacio público y ofrecer trayectos más seguros hacia escuelas, centros de trabajo, parques y otros puntos de convivencia.

Además, indicó que la administración municipal también fortaleció las acciones en favor de la equidad de género mediante un gabinete paritario y la puesta en marcha de programas como Línea Naranja y Unidas y de la Mano, enfocados en brindar atención a personas que enfrentan situaciones de violencia.

Ricardo Moreno ampliará Senderos Seguros en Toluca. (cortesía )

Estrategia combina infraestructura y tecnología para reforzar la seguridad

El Gobierno de Toluca explicó que los Senderos Seguros representan una estrategia integral de urbanismo con perspectiva de género, diseñada para disminuir factores de riesgo asociados a la delincuencia.

Las intervenciones contemplan la modernización de la infraestructura urbana y la incorporación de herramientas tecnológicas para garantizar recorridos más seguros y accesibles para mujeres, niñas, niños y adultos mayores, además de contribuir al fortalecimiento del tejido social.