Ricardo Moreno impulsa el consumo de productos locales para fortalecer la economía y fomentar la convivencia familiar. Como parte de esta estrategia, el festejo por el Día del Padre contó con una amplia oferta gastronómica, cultural y musical.

La Plaza Fray Andrés de Castro se convirtió en la sede principal del Chorizo Fest Futbolero 2026, donde cientos de asistentes disfrutaron de tacos, tortas, baguettes y diversos guisados elaborados con el tradicional chorizo toluqueño, en medio de un ambiente festivo y familiar.

Chorizo Fest Futbolero 2026 reúne gastronomía, música y tradición en Toluca

El festival gastronómico permitió a los asistentes degustar diferentes variedades de chorizo, desde los tradicionales rojo y verde hasta opciones innovadoras como el morado, elaborado con vino, y el de habanero.

Además de la oferta culinaria, emprendedores toluqueños ofrecieron cerveza artesanal, mientras que las artesanías y la música en vivo complementaron la experiencia para visitantes y familias.

Estas actividades fortalecieron el consumo local y contribuyeron a impulsar la economía del municipio, al tiempo que promovieron la identidad gastronómica que distingue a Toluca.

En su mensaje, Ricardo Moreno destacó la importancia de consumir productos locales para fortalecer la economía y generar espacios de convivencia para las familias toluqueñas.

Chorizo Fest 2026 reúne a cientos de familias en Toluca para celebrar el Día del Padre. (Cortesía)

Toluca fortalece la convivencia familiar con actividades y ambiente mundialista

En un ambiente armónico, familiar y deportivo, la Dirección General de Educación, Cultura y Turismo y el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte organizaron trivias futboleras, bailes, presentaciones musicales, premios y regalos para los asistentes.

Además, el evento contó con espacios temáticos inspirados en el futbol que se convirtieron en uno de los principales atractivos para las familias.

De manera paralela, cientos de personas visitaron la Plaza de los Mártires, donde se instaló el FanFest, espacio que permitió seguir en vivo los partidos de la justa mundialista a través de pantallas gigantes.