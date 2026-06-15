Ricardo Moreno refrenda su compromiso con la seguridad en Toluca con la incorporación de 30 patrullas equipadas con reconocimiento facial, lector de placas, cámaras de visión 360 grados y videograbación interna, que se suman a 900 cámaras de videovigilancia.

El mensaje es muy claro a la delincuencia: se acabaron los puntos ciegos; los vamos a vigilar y a capturar. Ricardo Moreno, alcalde de Toluca.

Toluca a la vanguardia en seguridad: patrullas inteligentes conectadas al Centro de Mando Municipal

Ricardo Moreno destacó que la nueva tecnología permitirá a los toluqueños caminar y transitar sin ser víctimas de actividades ilícitas, mientras los delincuentes serán puestos a disposición de las autoridades competentes.

Las unidades funcionan como extensiones móviles del sistema de videovigilancia, ampliando la cobertura en zonas sin cámaras fijas o que requieren mayor supervisión.

Están conectadas en tiempo real al Centro de Mando Municipal y cuentan con sistemas de inteligencia capaces de identificar rostros y vehículos vinculados a investigaciones o antecedentes delictivos, generando alertas inmediatas para los cuerpos de seguridad.

Toluca se pone a la vanguardia en seguridad: 30 patrullas con reconocimiento facial y lector de placas. (Cortesía)

Cuando una cámara detecta una placa o rostro en las bases de datos de alertamiento, el sistema activa protocolos de seguimiento coordinados entre la Policía Municipal, Policía Estatal y Fiscalía estatal, con resultados que ya incluyen importantes detenciones.

El edil subrayó que esta tecnología la utilizan pocas corporaciones en el país, lo que coloca a Toluca a la vanguardia en seguridad pública.

Además, las cámaras internas de las patrullas registran permanentemente la actuación de los oficiales, garantizando procedimientos apegados a la legalidad y al respeto de los derechos humanos.