Una explosión registrada la tarde de este miércoles 29 de julio en un polvorín de Ocotepec, en el municipio de Cuernavaca, Morelos, dejó como saldo preliminar una persona muerta y al menos dos lesionados.

De acuerdo con la información, la exploxión destruyó por completo el inmueble que almacenaba material pirotécnico y generó una densa columna de humo visible desde distintos puntos de la capital morelense.

Un muerto y dos lesionados tras la explosión de polvorín en Ocotepec

Tras la explosión, equipos de rescate acudieron al polvorín en Ocotepec para atender a las víctimas y asegurar la zona. La Cruz Roja Mexicana confirmó la muerte de una mujer y dos lesionados.

Explosión de polvorín en Ocotepec deja al menos un muerto y dos lesionados (Cortesía)

Reportes indican que los dos lesionados fueron trasladados a un hospital para recibir atención médica. Un hombre presentó traumatismo craneoencefálico y un menor de edad resultó con quemaduras tras la explosión.

Asimismo, cerca de 10 personas recibieron atención médica en el poblado de Ocotepec por crisis nerviosa. Hasta el momento, se desconoce el origen específico de la explosión.

Elementos de Protección Civil, bomberos, Cruz Roja y corporaciones de seguridad implementaron un operativo para controlar cualquier riesgo adicional; la zona permanece acordonada para facilitar las labores de rescate.