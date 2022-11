Por el femicidio de Ariadna Fernanda López Díaz, ocurrido el pasado 30 de octubre, el empresario Rautel Astudillo se entregó a las autoridades en Monterrey, Nuevo León. “No la maté”, dijo en declaraciones a medios antes de su aprehensión.

Hoy lunes 7 de noviembre, Rautel Astudillo, acusado de participar en el feminicidio de Ariadna Fernanda de 27 años, ocurrido en la Ciudad de México (CDMX), se entregó en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres en Nuevo León, en compañía de su abogado.

El hecho ocurre a unas horas de que su novia, Vanesa “N”, fue capturada por las autoridades de la Fiscalía capitalina por presuntamente ser coautora del feminicidio de Ariadna Fernanda López Díaz, por quien se exige “Justicia para Ari”.

Pasadas las 3:00 horas de hoy lunes 7 de noviembre, Rautel Astudillo, en compañía de su abogado, se entregó a las autoridades de Monterrey por su presunta participación en el feminicidio de Ariadna Fernanda.

El hombre acudió a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos Cometidos contra las Mujeres en Nuevo León, luego de conocer que la Fiscalía de la CDMX giró una orden de aprehensión en su contra por el feminicidio de Ariadna Fernanda.

El acusado como autor del feminicidio de Ariadna Fernanda indicó que se encontraba trabajando en Monterrey, cuando se enteró de la acusación en su contra.

Por su parte, la defensa legal de Rautel Astudillo aseguró que se probará la inocencia de su cliente durante el juicio , y solicitó que se respete el debido proceso, en tanto, las y los mexicanos solicitan “Justicia para Ari”.

Rautel Astudillo aseguró que se entregó a las autoridades porque es inocente del delito que se le acusa, por lo que confía en la justicia y en Dios , para que se demuestre su inocencia.

“Me acabo de enterar que tengo una orden de aprehensión en mi contra, girada por un juez de la Ciudad de México, soy inocente de lo que se me imputa, no la mate, es por ello que vengo a afrontar la justicia.

El acusado de feminicidio, dijo que no mató a Ariadna Fernanda y solicitó a sus amigos y a “quienes lo conocen”, a quienes nunca les ha pedido un favor, que salgan y hagan un movimiento para que la gente lo conozca.

“A todos mis amigos, a los que nunca les he pedido un favor, hoy se los pido, que la gente sepa de mí, salgan y si es necesario hagan un movimiento, algo que me permita que me conozcan”.

