Incendio en zona industrial de Tlalnepantla deja al menos 3 heridos

Incendio en Tlalnepantla deja 3 heridos por quemaduras, además de personas intoxicadas por monóxido de carbono; el fuego inició en pipas de diésel en la zona industrial del municipio del Estado de México.

Equipos de bomberos de diversas estaciones y municipios aledaños acudieron al sitio para intentar sofocar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a empresas vecinas.

Como medida de prevención ante las constantes explosiones, elementos de Protección Civil evacuaron el área y establecieron un perímetro de seguridad para restringir el paso. Los servicios de emergencia continúan trabajando en la zona.

Pipas cargadas con diésel provocan incendio en Tlalnepantla: hay tres heridos

Este sábado 5 de septiembre se registró un incendio en la calle Tenayuca, dentro de la zona industrial de Tlalnepantla, Estado de México.

El incendio se originó en una fábrica donde dos pipas cargadas con diésel estallaron, lo que desató una densa columna de humo negro visible a varios kilómetros de distancia.

Los primeros reportes de las autoridades señalaron que al menos tres personas sufrieron quemaduras de segundo y tercer grado.

Todas estas personas (aparentemente trabajadores de la empresa afectada) fueron trasladadas de urgencia para recibir atención especializada en el Hospital de Lomas Verdes.

Se registraron múltiples afectados por intoxicación por monóxido de carbono. Estas personas recibieron los primeros auxilios en el sitio por parte de paramédicos de la Cruz Roja y personal médico de la localidad.

Ante la emergencia y el peligro de que los estallidos proyectaran objetos, elementos de Protección Civil evacuaron a las personas de los alrededores, establecieron un cerco de seguridad y cerraron vialidades para evitar el tránsito peatonal y vehicular.

El combate al fuego requirió la intervención coordinada de bomberos de Tlalnepantla, de la Ciudad de México y de municipios vecinos como Naucalpan, Ecatepec, Cuautitlán Izcalli, Atizapán y Tultitlán.

Incendio en zona industrial de Tlalnepantla deja al menos 3 heridos (Gobierno de Tlalnepantla)

Incendio en zona industrial de Tlalnepantla: autoridades emitieron las siguientes recomendaciones

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil municipal continúan trabajando intensamente en el lugar para controlar y contener las llamas.

Para resguardar la seguridad de la población ante el fuerte incendio en la zona industrial de Tlalnepantla Centro, las autoridades de Protección Civil, bomberos y cuerpos de rescate han emitido las siguientes recomendaciones:

Evitar la zona afectada por completo: Se hace un llamado urgente a la ciudadanía para que no se acerque a la calle Tenayuca ni a las inmediaciones del siniestro. Se ha establecido un acordonamiento y cerco de seguridad que restringe por completo el tránsito peatonal y vehicular en el área. Permitir el libre paso de los cuerpos de rescate: Es vital mantener las vialidades despejadas y no obstruir el paso para facilitar el ingreso oportuno de los camiones de bomberos, ambulancias y patrullas que atienden la emergencia. Respetar el perímetro de seguridad por riesgo de explosión: Debido a que el fuego consumió pipas de diésel, las autoridades ampliaron el área de resguardo ante la persistencia de explosiones y el peligro latente de que los estallidos proyecten objetos hacia los alrededores. Mantener puertas y ventanas cerradas: La densa columna de humo negro es visible a varios kilómetros de distancia. A las personas que viven cerca o transitan por el sector afectado, se les aconseja mantener las ventanas completamente cerradas para evitar intoxicaciones por la inhalación de monóxido de carbono u otros gases. Utilizar rutas alternas: A los conductores que necesiten circular por la zona centro o los alrededores del complejo industrial se les exhorta a tomar vías alternas y considerar tiempos adicionales para su traslado, debido a que varias vialidades han sido cerradas para las maniobras de control. Atender las indicaciones del personal en el sitio: Se solicita estar atentos y seguir estrictamente todas las instrucciones y mandatos que dicte el personal operativo y de Protección Civil desplegado en el lugar.