La revisión de la Cuenta Pública 2024 ha encendido los focos rojos en Ecatepec, pues la Auditoría Superior de la Federación (ASF) determinó un posible daño a la Hacienda Pública Federal por 231 millones 439 mil 800 pesos, derivado de inconsistencias en el uso de recursos federales ejercidos por el municipio.

El período auditado corresponde a la administración de Fernando Vilchis Contreras, diputado federal por el Partido del Trabajo, quien dejó el cargo en agosto del 2024, tras solicitar una licencia.

ASF auditó más de 426 millones de pesos del gasto federalizado ejercido por Ecatepec

La muestra revisada ascendió a 426 millones 588 mil pesos provenientes del gasto federalizado, incluyendo recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y de las Participaciones Federales a Municipios (PFM). Del total analizado, más de la mitad presentó observaciones que podrían traducirse en responsabilidades administrativas.

El informe de fiscalización señala deficiencias en la comprobación y justificación del gasto en distintos contratos de obra y servicios; entre los proyectos señalados se encuentra la construcción del colector en Jardines de Morelos, así como trabajos de rehabilitación en la avenida Lourdes, además de adquisiciones vinculadas al llamado Proyecto Jaguar 2.0.

Auditoría revela irregularidades millonarias en Ecatepec durante gestión de Fernando Vilchis (cortesía)

También se identificaron inconsistencias en contratos de arrendamiento de vehículos, renta de helicóptero, monitoreo de unidades y compra de equipo tecnológico. En varios expedientes no se localizaron documentos que acreditaran el cierre de obras, estimaciones de avance o soporte técnico suficiente.

La ASF advirtió diferencias entre los registros contables y presupuestales presentados por el municipio, lo que contraviene disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la normativa estatal en materia de contratación pública.

Auditoría revela irregularidades millonarias en Ecatepec durante gestión de Fernando Vilchis (cortesía)

En sus conclusiones, el órgano fiscalizador sostuvo que la gestión de los recursos federales en Ecatepec durante 2024 no cumplió con los principios de eficiencia y transparencia requeridos. El proceso continuará conforme a los plazos legales para la solventación de las observaciones.

El caso coloca nuevamente a Ecatepec en el centro del debate sobre el manejo del gasto público municipal y la rendición de cuentas en el Estado de México.