Roxana Ruiz, de 23 años, fue sentenciada a 6 años de prisión por el asesinato de su violador, pero ya se prepara para apelar este castigo.

Roxana permitió la entrada de su agresor sin pensar en que sería víctima de violación el 7 de mayo de 2021, cuando tenía 21 años de edad.

A dos años de su detención una jueza del Estado de México determinó que era culpable de homicidio por el “uso excesivo de la legítima defensa”.

Roxana Ruiz se defendió de su violador “para no ser asesinada por él”

Roxana Ruiz compartió para Así las cosas que el 7 de mayo de 2021 ella salió de su trabajo y se detuvo a platicar con una mujer a la que no conocía camino a su casa.

En ese momento, se acercaron compañeros de trabajo de la desconocida y uno de ellos, Sinai, se ofreció a acompañarla a su casa pero cuando se iba a meter, el hombre la chantajeó para que lo dejará pasar.

“Cuando decido retirarme ese chico dijo que vive por donde yo vivo, que me acompaña, yo accedo. Cuando llego a mi casa le doy las gracias, le digo que ya. Me dice que si lo voy a dejar afuera como un perro, que acababa de cobrar, que no quería que lo asaltaran. Yo por humanidad y dejándome chantajear lo dejo entrar para que pase ahí la noche” Roxana Ruiz

Roxana aseguró que nunca se imaginó que la intención del hombre era violarla pero cuando despertó él estaba sobre de ella y la amenazó de muerte.

La joven, madre de un menor de edad, forcejeó con su agresor e intentó salir del cuarto pero no pudo.

Lo empujó y él se golpeó la cabeza sin que ella lo notara, entonces lo asfixió con una playera como defensa, pues en ese momento, era su vida “o la de ese sujeto”.

“La sorpresa es que cuando yo despierto es porque están intentandome bajar los pantalones pero mis pantalones ya estaban arriba de la rodilla. Cuando abro los ojos ese tipo ya estaba encima de mi. Ahí es cuando yo empiezo a defender mi vida, ahí es cuando yo empiezo a forcejear con este tipo para no dejarme terminar de violar y no ser asesinada por él” Roxana Ruiz

Roxana fue violada y amenazada de muerte por su agresor y se defendió; justicia del Estado de México lo considera “excesivo”

Roxana Ruiz fue detenida el 8 de mayo con el cuerpo de su agresor y, desde el primer encuentro con las autoridades del Estado de México, contó todo lo que sucedió.

Sin embargo, denunció que las autoridades en ningún momento tomaron en cuenta que fue víctima de una violación y no la llevaron con un médico legista para corroborar los hechos.

Esto a pesar de que contó lo acontecido, desde que conoció al hombre que la violó y hasta que lo mató para defender su vida.

“Cuando a mí me detienen yo digo lo que pasó, yo digo lo que hice y también por qué lo hice. Yo digo que fui violada por este sujeto y no me hacen caso” Roxana Ruiz

Roxana fue ingresada en el Centro Penitenciario de Reinserción Social de Nezahualcóyotl, donde permaneció 9 meses bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Roxana Ruiz reclamó que la policía del Estado de México no hizo bien su trabajo pues de haberlo hecho, hubieran comprobado sus declaraciones.

Dos años después, la jueza Mónica Palomino determinó que, si bien se comprobó que Roxana fue víctima de violación y uso de la legítima defensa, esta última fue “excesiva”.

La jueza del Poder Judicial del Estado de México determinó que con el golpe en la cabeza bastaba para evitar el peligro en el que estaba pero aún así lo asfixió.

Además, asegura que con el golpe, Sinaí quedó inconsciente, sin embargo, el abogado de Roxana aclaró que dicha afirmación no puede ser comprobada y la joven sólo buscaba no ser asesinada.

“Que sí hubo una violación y que sí hubo una legítima defensa pero que me excedí en ello, que hibiese bastado con el golpe en la cabeza pero la verdad es algo absurdo porque mi vida estaba en riesgo porque ese momento fue bastante horrible y era mi vida o la de ese sujeto. Ese sujeto me amenazó con matarme si no me dejaba violar” Roxana Ruiz

Roxana Ruiz tiene 10 días para apelar sentencia y exigencia de reparación del daño

Además de los 6 años y 2 meses en prisión, la sentencia exige el pago de una multa y la reparación del daño a la familia de su violador que asciende a más de 200 mil pesos.

Los abogados de Roxana Ruiz ya trabajan en la presentación de la apelación a la sentencia que exigir el pago de una multa por 196 mil 267 pesos y la reparación del daño moral por 89 mil 620 pesos a la familia de su agresor.

Roxana Ruiz consideró la sentencia como injusta pues, además de haber sido violada y encarcelada por 9 meses, ahora debe más de 200 mil pesos a la familia del hombre que la violó.