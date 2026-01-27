La noche del lunes 26 de enero, familiares y amigos de Arturo Lugo Macías, mejor conocido como “Shevek”, alumno de FES Acatlán de la UNAM, protestaron a las afueras de la FGR tras su detención.

Señalaron que el 8 de enero, Arturo Lugo Macías fue detenido arbitrariamente por agentes de la FGR, asegurando su presunta responsabilidad por el delito de daños en propiedad ajena.

Pero, ¿quién es Arturo Lugo Macías? Esto sabemos acerca de “Shevek”, detenido por la FGR tras señalamientos hechos por la UNAM.

Arturo Lugo Macías alias “Shevek”, alumno de FES Acatlán detenido (Radio Zapote)

¿Qué edad tiene Arturo Lugo Macías?

De acuerdo con información, Arturo Lugo Macías tiene actualmente 33 años de edad.

¿Quién es la esposa de Arturo Lugo Macías?

No se cuenta con información acerca de la vida amorosa de “Shevek”, por lo que no es posible determinar si se encuentra casado.

¿Qué signo zodiacal es Arturo Lugo Macías?

Se desconoce la fecha de nacimiento exacta de Arturo Lugo Macías, por lo que no es posible determinar cuál es signo zodiacal.

¿Cuántos hijos tiene Arturo Lugo Macías?

No se cuenta con información que ayude a determinar si Arturo Lugo Macías tiene hijos.

¿Qué estudió Arturo Lugo Macías?

Arturo Lugo Macías cuenta con estudios de Licenciatura por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la UNAM.

¿En qué ha trabajado Arturo Lugo Macías?

La vida profesional de Arturo Lugo Macías no se encuentra pública, por lo que se desconoce cuál podría ser su trayectoria.

Arturo Lugo Macías fue detenido por la FGR; acusan intimidación tras protestas por su liberación

El 26 de enero, familiares y amigos acudieron a las instalaciones de la FGR para solicitar la inmediata liberación de Arturo Lugo, tras denunciar que su detención por parte de agentes de la FGR se trató de un acto completamente ilegal.

Exigen a la UNAM el retiro de todos los cargos contra Shevek, al señalar que la toma de las instalaciones en 2020 fue un acto legítimo ante la inacción de las autoridades universitarias por denuncias de acoso sexual.

Y es que, pese a los señalamientos de la UNAM, familiares y amigos de Arturo Luego señalaron que fue él quien resultó agredido por porros, mismos que aseguran son financiados por la propia institución.

Hasta este momento el exalumno de la FES Acatlán permanece detenido, toda vez que reiteran su captura fue un acto irregular.