Huixquilucan liquidó la deuda histórica que mantenía con el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (Issemym), heredada desde 2016 y que superaba los 128 millones de pesos.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que el adeudo quedó saldado de manera anticipada mediante un pago extraordinario de 58 millones 360 mil pesos, como parte de la estrategia de disciplina financiera implementada por el municipio.

Romina Contreras destaca disciplina financiera en Huixquilucan

De acuerdo con el gobierno municipal, durante los últimos once años se ha mantenido una política de cero endeudamiento, eficiencia recaudatoria y manejo responsable de los recursos públicos, sin comprometer la prestación de servicios a la población.

Con la liquidación del convenio de pago en parcialidades por concepto de contribuciones, aportaciones y cuotas de seguridad social, Huixquilucan dejará de registrar retenciones mensuales en sus participaciones por alrededor de 1.6 millones de pesos.

Estos recursos permitirán al municipio contar con mayor liquidez para destinarlos a obra pública, seguridad y programas sociales, entre otras acciones.

Huixquilucan también liquidó deuda con la CAEM

Romina Contreras recordó que en abril de 2026 el Gobierno de Huixquilucan también liquidó la deuda que mantenía con la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), cuyo monto ascendía a alrededor de mil 200 millones de pesos en 2016.

Para continuar con el mejoramiento de los servicios públicos, la actual administración destinó 250 millones de pesos.

El gobierno municipal señaló que el manejo de sus finanzas también se refleja en sus calificaciones crediticias. Actualmente, Huixquilucan cuenta con AA(mex), con perspectiva positiva, de Fitch Ratings, y HR AA+, con perspectiva estable, de HR Ratings.

Estas evaluaciones consideran factores como la solidez en la recaudación de ingresos propios, la reducción y pago de deuda heredada, así como la responsabilidad en la prestación de servicios públicos, transparencia y gobernanza.