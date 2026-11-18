Los gobiernos municipales de Toluca acumularon 2 mil 245.8 millones de pesos en montos observados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) entre 2013 y 2024, de acuerdo con cifras presentadas por el Ayuntamiento durante la conferencia de prensa La Toluqueña, encabezada por el alcalde Ricardo Moreno Bastida.

En el encuentro también se expusieron comparativos sobre el costo de adquisición de plantas ornamentales. Según la información municipal, las compras de cempasúchil y nochebuenas realizadas en 2026 tuvieron precios unitarios inferiores a los registrados en administraciones anteriores.

Juan Rodolfo Sánchez y Raymundo Martínez concentran montos observados por la ASF en Toluca

De acuerdo con el concentrado histórico presentado por el Ayuntamiento, el monto más elevado corresponde a la administración de Juan Rodolfo Sánchez Gómez, durante el periodo 2019-2021, con mil 152.7 millones de pesos observados.

En el periodo 2022-2024, el gobierno de Raymundo Martínez Carbajal registró 287.2 millones de pesos, mientras que a la administración de Juan Maccise Naime se le atribuyeron 287.4 millones. El balance también incluyó 288.9 millones de pesos correspondientes a Martha Hilda González Calderón; 71.7 millones a Braulio Antonio Álvarez Jasso, y aproximadamente 158 millones a Fernando Zamora Morales.

El Ayuntamiento precisó que los montos observados no equivalen automáticamente a daños patrimoniales definitivos, pues corresponden a recursos sujetos a procesos de fiscalización y aclaración.

En contraste, la administración de Ricardo Moreno informó que la revisión federal de la Cuenta Pública 2025 concluyó sin observaciones pendientes, después de presentar las últimas solventaciones. Según lo expuesto, la fiscalización comprendió aproximadamente 3 mil 655 millones de pesos.

Toluca compara precios de cempasúchil y nochebuenas entre 2023 y 2026

Durante la conferencia también se presentaron cifras sobre la adquisición de cempasúchil para la decoración de espacios públicos. En 2023, el Ayuntamiento compró 20 mil plantas a 38.40 pesos por unidad, con un gasto total de 768 mil pesos.

Para 2026, la administración municipal reportó la compra de 25 mil ejemplares a 30.72 pesos cada uno, por el mismo importe de 768 mil pesos. De acuerdo con el comparativo, el precio unitario disminuyó 20 por ciento y se adquirieron 5 mil plantas adicionales sin aumentar el presupuesto.

La explicación se dio luego de los cuestionamientos sobre un supuesto costo de 222 pesos por planta durante el Alfeñique 2026. Ricardo Moreno mostró facturas y certificados de validación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) para respaldar el precio de 30.72 pesos por ejemplar. También aclaró que los tres o cuatro millones de pesos mencionados previamente correspondían a una estimación de distintos gastos adicionales y no exclusivamente a la decoración de Paseo Colón.

En cuanto a las nochebuenas, el Ayuntamiento informó que en 2024, durante la administración de Juan Maccise Naime, se compraron 35 mil plantas a 156 pesos cada una, con un gasto de 5 millones 460 mil pesos. Para la temporada decembrina de 2026 se anunció la adquisición de 25 mil ejemplares a 70 pesos por unidad, con una inversión prevista de un millón 750 mil pesos.

Aunque la compra de 2026 contempla una cantidad menor de plantas, el precio unitario representa una reducción aproximada de 55 por ciento respecto al registrado en 2024. El Ayuntamiento señaló que, si las 25 mil nochebuenas previstas para este año se adquirieran al precio de hace dos años, el gasto sería 2 millones 150 mil pesos mayor.

Ricardo Moreno plantea evitar compras municipales a precios más altos

Al presentar los comparativos, Ricardo Moreno señaló que instruyó a la Tesorería y a la Dirección de Administración para evitar adquisiciones a precios iguales o superiores a los registrados en gobiernos anteriores, con el propósito de generar ahorros y aprovechar los recursos municipales.

Las cifras expuestas durante La Toluqueña contrastan los montos sujetos a revisión por parte de la ASF con los precios reportados en determinadas compras municipales. Sin embargo, las observaciones de fiscalización deben distinguirse de posibles responsabilidades o daños patrimoniales definitivos, mientras que las adquisiciones requieren evaluarse considerando sus cantidades, características y condiciones de contratación.

El Ayuntamiento sostuvo que estos ejercicios permiten revisar el uso de los recursos públicos y comparar las decisiones de gasto de distintas administraciones, en un contexto de exigencia de rendición de cuentas sobre el presupuesto de Toluca.