El alcalde de Toluca, Ricardo Moreno durante el inicio del Buen Fin 2026 indicó que se invertirán 300 millones de pesos en ampliar las instalaciones de Multiplaza Santín, con lo cual se confirma la confianza del sector privado en el municipio.

Asimismo, el alcalde destacó que en el Buen Fin los compradores podrán realizar sus actividades en un entorno de seguridad, debido al Operativo de Buen Fin, donde elementos de la policía municipal, estatal y federal participan para proteger a la población.

Arranca Buen Fin 2026 en Toluca (cortesía )

Ricardo Moreno asegura que inversión muestra confianza en el potencial de la capital mexiquense

El alcalde Ricardo Moreno destacó que la ciudad es el corazón y motor económico de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca, con mano de obra especializada, con comunicación y conectividad estratégica, además de tener gran presencia de prestadores de servicios y ser un municipio que se consolida como el principal centro logístico de esta franja del país.

También, el alcalde de Toluca, puntualizó que la ampliación de Multiplaza Santín, impulsada por Grupo FRISA, representa una muestra de confianza en el potencial de la capital mexiquense.

Aseguró que se traducirá en más infraestructura, empleos y actividad productiva, por lo que les agradeció por la confianza, pues mayor inversión significa que más familias tienen oportunidades de vivir mejor y tener bienestar

El alcalde Ricardo Moreno añadió que el Gobierno municipal trabaja para generar condiciones favorables para la inversión, con mayor seguridad, vialidades en mejores condiciones y servicios públicos de calidad.

Aunado a esto, anunció que en las próximas semanas llegará el Diablo Dragón de la Pavimentación a esa área que no había recibido mantenimiento en más de 25 años.

Arranca Buen Fin 2026 en Toluca (cortesía )

Multiplaza Santín contará con 73 mil metros cuadrados

La directora general de Desarrollo Económico, Yolanda Esquivel Jaramillo, recordó que en la pasada edición del Buen Fin el alcalde de Toluca inauguró el Service Center de Mercado Libre más grande del país y hoy se lleva a cabo la ampliación de este espacio que generará más de 500 empleos directos en el proceso constructivo y más de 200 en su operación.

En su intervención, el director general de la División Comercial de Grupo FRISA, Mauricio Rivera Torres, señaló que la mejor manera de anunciar la ampliación de Multiplaza Santín, en su cuarta etapa, contempla más de 24 mil m2 de construcción adicionales, lo que daría como resultado más de 73 mil m2 construidos y más de 50 mil m2 de área rentable.

Arranca Buen Fin 2026 en Toluca (cortesía )

Autoridades pronostican derrama económica de 235 mil mdp

El director de Relaciones con Gobierno de Grupo FRISA, Rogelio Ramírez Álvarez, reconoció el trabajo coordinado con las autoridades para impulsar la inversión y permitir que las y los consumidores compren con seguridad y confianza, importante derrama económica para la región.

De igual forma, el Presidente de la CANACO SERVITUR Valle de Toluca, Fernando Reyes Muñoz, explicó que en esta jornada del Buen Fin, que celebra su décimo sexto aniversario y se realizará del 13 al 17 de noviembre, espera una derrama económica de 235 mil mdp, de los cuales 12 mil 395 mdp correspondan al Valle de Toluca con la participación de al menos 20 mil empresas.

Durante el evento, se resaltó la importancia del Operativo de Buen Fin cuyo objetivo es proteger a los consumidores, y tendrá un estado de fuerza conjunto de 150 elementos y 35 unidades de la Policía Municipal; 80 uniformados y 10 unidades de la Policía Estatal; ocho elementos y una unidad de Guardia Nacional.