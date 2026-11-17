El presidente municipal de Toluca, Ricardo Moreno, entregó la construcción de un arcotecho en las canchas de basquetbol de Sauces IV, obra que beneficia directa y potencialmente a 27 mil 628 habitantes de esta delegación y zonas aledañas.

La nueva techumbre permitirá que niñas, niños, jóvenes y adultos realicen actividades deportivas, escolares y recreativas, además de celebraciones y encuentros vecinales. El proyecto forma parte de las acciones para recuperar espacios públicos y fortalecer la convivencia comunitaria.

Ricardo Moreno entrega arcotecho para fortalecer espacios deportivos en Sauces IV

Durante la entrega, el alcalde señaló que regresar a Sauces IV con obras y servicios forma parte de los trabajos para atender las necesidades de las familias de esta zona. Entre las acciones que mencionó se encuentran la instalación de una unidad de la Cruz Roja, la extensión del Centro de Control y Bienestar Animal y la creación de un Centro de Apoyo Psicológico.

También destacó la rehabilitación de las canchas de futbol rápido y la construcción del arcotecho, que permitirá aprovechar las instalaciones deportivas para distintas actividades durante el año.

Moreno explicó que la techumbre busca convertir las canchas en un punto de encuentro para los habitantes, donde puedan desarrollar actividades físicas y recreativas, así como fortalecer la convivencia entre vecinos.

Toluca construye arcotecho deportivo para beneficiar a más de 27 mil habitantes (Cortesía )

Toluca fortalece vigilancia vecinal y anuncia trabajos de pavimentación en Sauces IV

En materia de seguridad, el presidente municipal reconoció la colaboración de comerciantes y habitantes para instalar y conectar cámaras de videovigilancia al Centro de Mando Municipal (C4). Esta coordinación busca ampliar la cobertura de vigilancia y fortalecer las acciones de prevención de delitos en la zona.

El alcalde también anunció próximas intervenciones con el equipo conocido como Diablo Dragón para pavimentar calles como Eucaliptos y Paseos de las Haciendas, entre otras. Además, adelantó que se realizarán acciones para corregir problemas en la red de drenaje.

Con estas obras y proyectos, el Gobierno municipal busca continuar con la recuperación de espacios públicos y la atención de servicios urbanos en Sauces IV, tanto en materia deportiva como de infraestructura y seguridad.