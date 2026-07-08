Ricardo Moreno inauguró el Centro de Atención Psicológica Casa Alef en la delegación Sauces, donde se ofrecen servicios gratuitos de salud mental en un espacio digno, incluyente y con atención profesional especializada.

El alcalde destacó que el centro representa un ejemplo de la recuperación de espacios públicos abandonados, transformados ahora en puntos de servicio comunitario para construir mejores familias y una sociedad más fuerte.

Toluca estrena centro de salud mental gratuito Casa Alef con terapia individual, familiar y personas con espectro autista. (Cortesía)

Ricardo Moreno implementa nuevas acciones de bienestar en la delegación Sauces

El edil subrayó la importancia de atender las necesidades de salud mental y recordó que la zona de Sauces ya cuenta con diversos servicios del ayuntamiento.

Entre ellos el Centro de Control y Bienestar Animal, el módulo de emergencias de la Cruz Roja y la entrega de licencias de funcionamiento para fortalecer la actividad económica local.

También llamó a romper los estigmas en torno a la atención psicológica, señalando que buscar ayuda profesional es un acto de valentía.

Casa Alef fortalece la atención psicológica gratuita en Toluca con servicios para toda la familia

El director general Daniel Ignacio Sánchez Castro informó que el centro ofrece terapia individual, de pareja y familiar, así como atención especializada para niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con espectro autista.

También incluye acompañamiento psicopedagógico, orientación vocacional y trabajo comunitario.

Destacó que antes de su apertura oficial el centro ya contaba con citas programadas, lo que refleja la alta demanda y la confianza de la población en este nuevo espacio.

La encargada Ana Lara González reconoció la visión de Moreno por colocar la salud mental como prioridad en las políticas públicas, acercando atención profesional a personas que durante años enfrentaron sufrimiento en soledad o debían trasladarse largas distancias para recibir apoyo.