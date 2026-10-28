El alcalde Ricardo Moreno refrendó su compromiso con la movilidad de Toluca mediante frentes de trabajo simultáneos en las zonas norte, centro y sur del municipio. Las obras de rehabilitación vial buscan mejorar las condiciones de circulación y ofrecer traslados más seguros a las familias.

A través del programa Diablo Dragón, el Ayuntamiento concluyó la repavimentación de nueve vialidades estratégicas y mantiene los trabajos en la calle 16 de Septiembre, en Santa Ana Tlapaltitlán, donde se intervienen 2.6 kilómetros.

Se prevé que estas labores concluyan en los próximos días, para dar paso a la rehabilitación de la avenida Federación. Además, están contemplados trabajos en las calles Felipe Berriozábal y Díaz Mirón.

Diablo Dragón avanza con repavimentación de calles en Toluca (Cortesía)

Diablo Dragón avanza con la rehabilitación de calles en Toluca

En la zona norte, comenzaron los trabajos en la calle Libertad, en Calixtlahuaca, una vialidad cuya rehabilitación había sido solicitada durante años por los habitantes. También se intervienen las calles Insurgentes y Adolfo López Mateos, donde ya se cuenta con pavimento nuevo.

A estas acciones se suma el inicio de la rehabilitación de casi un kilómetro de la calle Reforma, en Santa Cruz Azcapotzaltongo, así como la segunda etapa de los trabajos en López Rayón. Además, se entregó la pavimentación de Manuel Gómez Pedraza, vialidad que ahora cuenta con alumbrado público y guarniciones renovadas para mejorar las condiciones de tránsito.

En el sur del municipio, los trabajos abarcan las calles Ceboruco, Antonio Albarrán, en el tramo de Paseos del Valle, y Mextli, que en conjunto representan más de dos kilómetros de vialidades rehabilitadas. Asimismo, continúa la construcción del colector Las Jaras, infraestructura que contribuirá a mejorar las condiciones de la zona y la conexión entre Toluca y Metepec.

Diablo Dragón avanza con repavimentación de calles en Toluca (Cortesía)

La recuperación vial también cuenta con el respaldo del Gobierno del Estado de México, que interviene puntos prioritarios como Paseo Tollocan, con trabajos en 14 kilómetros en ambos sentidos. Las obras estatales también abarcan Vicente Guerrero, Camino al Cerrillo Vista Hermosa, Niños Héroes, en la zona de Crespa-Floresta, y distintos tramos de la vialidad Las Torres.

El alcalde destacó que estas acciones forman parte de la estrategia municipal para renovar la infraestructura urbana y atender los rezagos acumulados. Entre las obras concluidas se encuentran un circuito de ocho calles en el Centro Histórico, nueve vialidades en la zona de Parques Nacionales, trabajos en La Maquinita y la rehabilitación de alto impacto de Vicente Lombardo Toledano.