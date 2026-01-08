Cinthya del Rivero, regidora de Morena en Tepotzotlán, Estado de México, se hizo viral por una foto posando con hombres armados, aunque señala que surgió en una fiesta de Halloween.

La funcionaria local dijo que cada cierto tiempo vuelven a usar esa foto en su contra y que hay una campaña de desprestigio de parte de la alcaldesa de Tepotzotlán por temas políticos. Te contamos más de ella:

¿Quién es Cinthya del Rivero?

Cinthya del Rivero es una política local en Tepotzotlán, Estado de México, parte de Morena y quien ha estado en polémica por una foto de Halloween.

Es abogada, conferencista, asesora política y ha participado en proyectos sociales para el liderazgo de jovenes.

¿Qué edad tiene Cinthya del Rivero?

Cinthya del Rivero tiene 45 años de edad pues nació el 13 de septiembre de 1983.

¿Quién es el esposo Cinthya del Rivero?

Se desconocen detalles de la vida familiar y personal de Cinthya del Rivero.

¿Qué signo zodiacal es Cinthya del Rivero?

Cinthya del Rivero es de signo zodiacal virgo al haber nacido un 13 de septiembre.

¿Cuántos hijos tiene Cinthya del Rivero?

Se desconoce si Cinthya del Rivero es madre de familia.

¿Qué estudió Cinthya del Rivero?

Cinthya del Rivero Gallardo es Licenciada en Derecho por la Universidad Europea.

¿En qué ha trabajado Cinthya del Rivero?

Cinthya del Rivero señala que ha trabajado como asesora en temas políticos y gubernamentales, ha dado cursos de liderazgo y conferencias.

Ha sido asesora para el legislador y embajador Héctor Vasconcelos, quien forma parte de Morena.

En el ámbito privado ha trabajado en ventas para la empresa CIPS SA de CV, que provee servicios a gobiernos federal, estatales y municipales.

También ha participado en proyectos sociales dirigidos a jóvenes como Kybernus, de Ricardo Salinas Pliego, y Orgullo Bravo en el Estado de México.

Cinthya del Rivero trabajó para Ricardo Salinas Pliego (Redes sociales )

Cinthya del Rivero, regidora de Morena en Tepotzotlán, se hace viral por posar con hombres armados

La regidora de Morena en Tepotzotlán, Estado de México, Cinthya del Rivero, justificó la circulación de una foto suya con hombres armados luego de que la misma se hiciera viral y recibirá críticas de todo tipo: “No soy narca, soy naca”.

La política local insistió que la foto fue producto de una fiesta de Halloween hace tres años, cuando no era funcionaria y que las armas mostradas eran de juguete.

La foto que se hizo viral la muestran sentada en una silla negra con la pierna cruzada y resguardada por cuatro hombres armados.

Los cuatro hombres posan, dos con armas largas y uno con un arma corta, a la vez que visten chalecos tácticos.

Ante los ataques, Cinthya del Rivero acusó a la alcaldesa de Tepotzotlán, María de los Ángeles Zuppa Villegas, de “una campaña de desprestigio” en su contra.

La regidora dijo que ello se debe a que ha denunciado corrupción, malversación de fondos y sobre todo por decir que María de los Ángeles Zuppa Villegas está inhabilitada.