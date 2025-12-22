Sergio Luna Cortés es un político experimentado y líder municipal con múltiples periodos como alcalde de Tultepec. Su trayectoria combina formación docente, estudios en economía y un largo historial en servicio público orientado a la educación, cultura, bienestar social y obra pública.

¿Quién es Sergio Luna Cortés?

Ramón Sergio Luna Cortés es un político mexicano, militante de Morena, que actualmente se desempeña como Presidente Municipal de Tultepec, en el Estado de México. Durante su trayectoria ha sido elegido en varias ocasiones para dirigir este municipio con tareas enfocadas en obra pública, servicios sociales, educación y desarrollo social.

Asimismo, se ha encargado de impulsar casas de cultura y espacios para adultos mayores, además de beneficiar a miles de familias con apoyos alimentarios. Por otra parte, ha logrado hacer inversiones históricas en infraestructura educativa, deportiva y cultural.

¿Qué edad tiene Sergio Luna Cortés?

De acuerdo con una publicación en redes sociales, Sergio Luna nació el 31 de agosto de 1961, por lo que actualmente tiene 64 años.

¿Sergio Luna Cortés tiene esposa?

No hay información pública que confirme la situación sentimental de Sergio Luna.

¿Qué signo zodiacal es Sergio Luna Cortés?

Al haber nacido el 31 de agosto, Sergio Luna Cortés es Virgo, el cual se caracteriza por ser analítico, meticuloso, práctico y detallista, aunque a veces puede ser crítico o exigente.

¿Sergio Luna Cortés tiene hijos?

Sí, Sergio Luna tiene tres hijos: Jesús, Tatiali y Erandení; sin embargo, se desconoce más información acerca de sus edades.

¿Qué estudió Sergio Luna Cortés?

Sergio Luna es profesor egresado de la Escuela Normal de Anáhuac, con sede en Guadalajara.

Además, cursó hasta el séptimo trimestre de la Licenciatura en Economía en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), Unidad Iztapalapa.

¿En qué ha trabajado Sergio Luna Cortés?

Sergio Luna Cortés ha tenido una larga trayectoria en el servicio público municipal y en la política local como: