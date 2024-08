El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) dejó sin agua al municipio de Tultepec, Estado de México, debido a las obras del Tren Suburbano que buscan conectar a este transporte público con la terminal aérea del municipio de Santa Lucía.

La ampliación del Tren Suburbano es una de las obras que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pretende inaugurar antes de finalizar su sexenio. Sin embargo, el 31 de julio, el presidente declaró que no se someterá al “chantaje” de algunos pobladores del municipio de Tultepec que se oponen a la obra.

“No estoy urgido de estar inaugurando”, declaró López Obrador en su conferencia mañanera, pues explicó que en caso de no concluir la ampliación del Tren Suburbano, esta tarea quedará como pendiente para la siguiente administración, encabezada por Claudia Sheinbaum.

“Quiero que la terminemos antes de que concluya nuestro gobierno, pero tampoco vamos a estar sometidos al chantaje de nadie. Si no quieren que se termine la obra porque quieren sacar algo que no es justo, nada más porque sí, no dejan pasar el tren, pues ahí se la dejamos de tarea”

AMLO