¿Quién es Sandra Luz Falcón? Se trata de la senadora por el Estado de México e integrante de la bancada de Morena, que se pronunció en contra de los ataques contra ella y sus compañeros por señalamientos de nexos con el narco.

Fue durante la sesión del martes 30 de septiembre que la senadora por el Estado de México, exigió que la oposición deje de referirse a ellos como “narcobancada” o “morenarcos”.

Pero, ¿quién es Sandra Luz Falcón? Te contamos los siguientes detalles sobre la legisladora federal de Morena:

Sandra Luz Falcón, senadora por el Estado de México, forma parte del grupo político de Morena que encabezan Higinio Martínez y Delfina Gómez, con influencia territorial en Texcoco, Chimalhuacán y la zona oriente.

Su ascenso en Morena ha sido respaldado por estructuras locales y operaciones del Grupo de Acción Política (GAP), que fue fundado por Higinio Martínez, con presencia en el Valle de México.

Sandra Luz Falcón ha sido pieza clave en la consolidación del bloque texcocano, operando en campañas, negociaciones internas y articulación legislativa, siempre alineada con la estrategia de Delfina Gómez.

Como senadora por el Estado de México, mantiene vínculos con alcaldes, diputados y operadores del grupo, ante quienes defiende la agenda social, educativa y territorial que caracteriza a su grupo operativa.

Su perfil combina disciplina partidista, lealtad operativa y bajo perfil mediático, lo que le ha permitido avanzar sin rupturas y manteniendo cohesión con el núcleo político de Delfina Gómez y Higinio Martínez

El martes 30 de septiembre, Sandra Luz Falcón pidió que se deje de usar los términos “morenarcos” y “narcobancada”, por considerarlos ofensivos, estigmatizantes y ajenos al debate democrático.

Sandra Luz Falcón nació el 24 de enero de 1978, por lo que hasta septiembre de 2025 tiene 47 años de edad.

Aún cuando Sandra Luz Falcón ha preservado el tema de su familia en el ámbito de lo privado, se sabe que sí tiene esposo, quien responde al nombre de Felipe.

Si bien Sandra Luz Falcón Venegas ha conseguido mantener un bajo perfil, debido a que suele mantener su actividad pública en el ámbito profesional, se tiene conocimiento de que tiene un hijo de nombre Yahir.

En cuanto a la formación académica de la senadora por el Estado de México, en fichas curriculares de consulta pública se establece que Sandra Luz Falcón ha estudiado lo siguiente:

Diplomado en Administración de Recursos Humanos, Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios : 2014

Seminario en Campañas Electorales Exitosas; Marketing Público; y, Comunicación Política : 2008

Diplomados en Ciencias Sociales; Presupuestos Públicos; y, Pro Equidad de Género Contra la Pobreza en América y el Caribe por la Universidad Latina : 2007

Licenciatura en Ciencia Política por la UAM (trunca) : 1998–2002

En el tema de la experiencia laboral con la que cuenta Sandra Luz Falcón, los datos disponibles en su perfil curricular del Sistema de Información Legislativa (SIL) señalan que ha trabajado en estos puestos:

Asesora del Poder Legislativo del Estado de México : 2000–2003

Regidora de Texcoco, Estado de México : 2003–2006

Directora General de Política Social de Texcoco : 2006–2007

Auxiliar Administrativo del Poder Legislativo del Estado de México : 2009–2012

Directora General de Administración de Texcoco : 2009

Subdirectora de Desarrollo Social de Texcoco : 2012–2013

Subdirectora de Recursos Humanos de Texcoco : 2013-2015

Consejera suplente del Poder Legislativo ante el Consejo General del INE, por Morena: 2015

Diputada federal en la LXIII Legislatura. Secretaria de la Comisión de Infraestructura: 2015-2018

Alcaldesa de Texcoco en un primer periodo: 2018-2021

Alcaldesa de Texcoco en un segundo periodo: 2021-2024

Sandra Luz Falcón, senadora por el Estado de México, pidió que no les digan “morenarcos”

En medio de los diversos casos de vínculos de integrantes de Morena con figuras del narcotráfico u organizaciones criminales, la senadora por el Estado de México, Sandra Luz Falcón, exigió que se les trate con respeto a ella y sus compañeros.

Fue durante la sesión del martes 30 de septiembre que Sandra Luz Falcón se pronunció en contra de quienes tildan a los legisladores morenistas de ser parte de una “narcobancada”, así como quienes les dicen “morenarcos”.

Al retar a quienes los llaman de esa manera a que si las tienen, presenten las pruebas ante las autoridades, la senadora por el Estado de México les exigió que dejen de referirse a ellos con esos apodos.

En ese mismo sentido, Sandra Luz Falcón Venegas indicó que si no tiene pruebas de sus acusaciones, entonces dejen de difamarlos con los motes ofensivos que se han vuelto cotidianos durante las sesiones legislativas.