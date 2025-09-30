Aseguran que Morena provocó altercado en el Congreso de Querétaro.

La elección de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro contó con varios incidentes y hasta una trifulca entre legisladores.

Así fue el altercado de Morena y el PAN en el Congreso de Querétaro

Diputados del PAN y Morena se enfrentaron en el Congreso de Querétaro este martes 30 de septiembre.

Las bancadas parlamentarias acusaron irregularidades en la sesión.

Esto tras la activación de una alarma de incendios en el edificio del congreso que provocó el desalojo del recinto.

Morena provoca altercado en el Congreso de Querétaro (Captura de video)

Cabe señalar que el enfrentamiento escaló cuando el diputado de Morena, Ulises Gómez de la Rosa, llamó a continuar el proceso de elección, aunque no había quórum.

No obstante, el diputado panista, Enrique Correa Sada, intervino para frenar la elección al señalar que no se podía realizar la votación.

De cualquier manera, Ulises Gómez de la Rosa continuó con la elección.

Provocando que Enrique Correa Sada le arrebatara los oficios de la elección para salir del recinto .

Lo que generó empujones, golpes y gritos encabezados por Correa Sada y el diputado de Morena, Homero Barrera.

El diputado del PAN, Enrique Correa Sada, decidió resguardar las boletas electorales y acusó las agresiones que hubo en su contra.

De cualquier forma, las boletas quedaron invalidadas y deberán usarse nuevas para la elección.

Morena provoca altercado en el Congreso de Querétaro (Captura de video)

Suspenden de forma indefinida sesión en el Congreso de Querétaro

El presidente de la Mesa Directiva, el diputado Gerardo Ángeles, confirmó la suspensión indefinida de la sesión tras los enfrentamientos.

También, Gerardo Ángeles aseguró que solicitó un dictamen a Protección Civil para determinar si el edifico del Congreso de Querétaro tiene las condiciones necesarias de seguridad.

Hasta el momento, no se ha determinado una nueva fecha para la elección de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de Querétaro.