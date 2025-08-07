Andrés Filomeno Mendoza, el ‘Caníbal de Atizapán’, fue hospitalizado de emergencia; su estado de salud es reservado.

De acuerdo con informes preliminares, Andrés Filomeno Mendoza Celis, también conocido como el ‘Monstruo de Atizapán’, tuvo que ser hospitalizado debido a diversos problemas de salud; sin embargo, se mantiene en vigilancia policial debido a su historial criminal.

Cabe recordar que Andrés Filomeno Mendoza, de 77 años de edad, tiene 8 sentencias que suman más de 400 años de cárcel por feminicidio y desaparición de personas.

¿Qué le pasó al ‘Caníbal de Atizapán’? Andrés Filomeno Mendoza tiene problemas respiratorios

El ‘Canibal de Atizapán’ fue trasladado de emergencia del Penal de Tenango del Valle al Centro Médico Licenciado Adolfo López Mateos en el Estado de México por problemas de salud.

De acuerdo con los informes, el feminicida sentenciado tuvo que ser llevado de emergencia al centro médico desde el pasado 15 de julio por una complicación respiratoria.

Trascendió que el diagnóstico del también conocido como ‘Monstruo de Atizapán’ es neumonía bacteriana no especificada; además de que padece de diabetes mellitus 2, con complicaciones múltiples.

El pronóstico sobre la salud de Andrés Filomeno Mendoza, quien asesinó a al menos 19 mujeres en 30 años, es reservado.

‘Caníbal de Atizapán’: El caso de Andrés Filomeno Mendoza, feminicida de 19 mujeres en el Estado de México

Andrés Filomeno Mendoza Celis conocido como el ‘Caníbal de Atizapán’, fue detenido el 15 de mayo de 2021 por el feminicidio de Reyna, de 34 años, luego de que su esposo, Bruno Ángel Portillo, fuera a buscarla a su domicilio.

Fue el Bruno quien, luego de ingresar al predio donde residía el ‘Monstruo de Atizapán’, que descubrió que su esposa había sido asesinada.

De acuerdo con el mismo feminicida, mató a más de 30 mujeres en un lapso de 30 años; sin embargo, dentro de su casa se localizaron más de 4 mil restos óseos de al menos 19 mujeres.

El feminicida señaló que engañaba a sus víctimas con ofertas laborales y, cuando las llevaba a su casa, las asesinaba para practicar el canibalismo.

Cabe señalar que la primera sentencia fue por el feminicidio de Reyna, con el que recibió 92 años de cárcel, en marzo de 2022.

Asimismo, recibió 6 sentencias más de 55 años de prisión; la octava sentencia se dictó en febrero 2024, también por feminicidio.