Juanita Carrillo Luna presentó su Primer Informe de Gobierno, un evento sin precedentes en la región que reunió a más de 10 mil cuautitlenses. La ceremonia contó con la presencia del subsecretario de Gobierno del Estado de México, Alejandro Viedma, y la oficial mayor Mónica Chávez Durán en representación de Delfina Gómez.

Durante su mensaje, la presidenta municipal destacó que cada peso del presupuesto se ha invertido en beneficio de la ciudadanía, lo que permitió multiplicar obras y acciones en vialidades, agua, seguridad, educación y servicios públicos, consolidando un año de resultados tangibles para Cuautitlán.

300 millones para obra pública en Cuautitlán: Juanita Carrillo

Juanita Carrillo informó que, aunque se había proyectado un presupuesto inicial de 100 millones de pesos, la administración cerró el año con una inversión de 300 millones en obra pública, gracias a una gestión responsable y transparente.

Asimismo reveló que se detectó un presunto desvío superior a 200 millones de pesos por parte del gobierno anterior, situación que ya está en investigación.

Entre las obras ejecutadas destacan:

Avenida Universidad: más de 7 mil m² de concreto hidráulico.

Pavimentaciones en Tlaxculpas, Francisco Sarabia, Pascual Morán, Teyahualco, Hacienda los Laureles, Hacienda Cuautitlán, Amado Nervo y San Francisco Cascantitla.

Rehabilitación del Libramiento La Joya.

Aplicación de más de 11 mil toneladas de mezcla asfáltica para bacheo.

Modernización del sistema de movilidad con el reemplazo del 80% de los semáforos, ahora totalmente digitales.

Abasto de agua y recuperación de infraestructura en Cuautitlán

La presidenta subrayó que, tras más de una década sin perforar un nuevo pozo, su administración puso en marcha el pozo de Parque San Mateo, rehabilitó las cisternas de Santa Elena e inició la perforación de pozos en Hacienda Cuautitlán, Encinos y Tlaxculpas.

Otros avances relevantes:

Atención de más de mil fugas de agua.

Limpieza de canales y rehabilitación de drenajes.

Instalación de nuevas redes hidráulicas, como en San José Puente Grande.

Adquisición de un Vactor para reducir riesgos de inundación.

Por primera vez, distribución de agua con pipas sin costo para la ciudadanía.

En materia de servicios públicos, se recuperaron rutas de recolección de basura, se adquirieron camiones compactadores y se retiraron más de 30 mil toneladas de desechos acumulados.

Además, avanza el proyecto para abrir un Centro de Transferencia que fortalecerá el reciclaje.

La administración también trabaja para rehabilitar 80% de las luminarias mediante un convenio para instalar 5 mil luminarias digitales, más una nueva torrera para mantenimiento.

Seguridad y bienestar para las familias de Cuautitlán

En materia de seguridad, el informe destacó la recuperación del Centro de Control, que anteriormente se encontraba en abandono, así como la integración de 15 nuevas patrullas para reforzar la vigilancia.

Además, se colocaron 28 postes con cámaras de videovigilancia y se fortaleció la coordinación permanente con el Estado de México, acciones que han permitido mejorar la respuesta y el monitoreo en todo el municipio.

Estas acciones han permitido detener a múltiples personas relacionadas con hechos delictivos mediante monitoreo en tiempo real.

En bienestar social, se entregaron 10 mil despensas humanistas, cifra que se duplicará el próximo año. Además:

250 estudiantes recibieron apoyo económico para transporte.

Se instalaron 300 puntos seguros para mujeres.

El DIF adquirió un mastógrafo para atención gratuita.

Clínicas municipales rehabilitadas y una tina terapéutica única en México, capaz de atender a 15 personas al mismo tiempo.

Se sirven 1,700 desayunos diarios en Misiones.

Se realizaron jornadas de salud, inclusión, no discriminación y apoyo a adultos mayores, personas vulnerables y comunidad LGBT+.

Durante este año se entregaron 3 arcotechos y una plaza cívica. Además, están en proceso 11 arcotechos más, para un total de 14 estructuras que dignifican los espacios escolares en Cuautitlán.

Juanita Carrillo presentó su primer Informe de Gobierno de Cuautitlán. (Cortesía)

Juanita Carrillo reafirmó su compromiso de mantener un gobierno de puertas abiertas, con transparencia y rendición de cuentas. Anunció que gracias al trabajo de Sindicatura, se recuperaron terrenos municipales no inmatriculados y se entregarán 20 escrituras a familias del municipio.

Finalmente, reiteró su compromiso con la Cuarta Transformación, con la gobernadora Delfina Gómez y con la presidenta electa Claudia Sheinbaum.