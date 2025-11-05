Grupos de transportistas anunciaron bloqueos en Ecatepec, Estado de México, este viernes 7 de noviembre de 2025 a las 8:00 a.m. con motivo de las extorsiones que sufre este sector.

Tal como se informó en redes sociales, la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas (AMOTAC) convocó a una manifestación este viernes en distintos puntos de Ecatepec.

Como parte de sus peticiones, los transportistas exigen la destitución del director municipal de Tránsito, Luis Enrique Serna, a quien acusan de abusos de autoridad y cobros indebidos.

Paro Transportistas (Cortesía)

¿Dónde habrá bloqueos por manifestaciones de transportistas en Ecatepec?

En su boletín informativo, los transportistas piden a la presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, la destitución del director municipal de Tránsito, Luis Enrique Serna.

A fin de cumplir su demanda, los transportistas realizarán bloqueos este 7 de noviembre en los siguientes puntos:

Caseta San Cristóbal Autopista México-Pachuca

Central de Abastos Texcoco Lechería

López Portillo DIF Ecatepec

Palacio Municipal de San Cristóbal Av. Insurgentes

Lo anterior, en respuesta a la supuesta ola de abusos y extorsiones que sufren los transportistas a manos de elementos de seguridad pública y tránsito, quienes, denuncian, piden hasta 30 mil pesos para dejarlos seguir su camino.

“Ante cualquier situación solicitan servicios de grúas en donde son cantidades de 50 mil a 200 mil pesos, más el abuso de autoridad al exigir 30 mil pesos para liberar la unidad” Alianza Mexicana de Organización de Transportistas

En la parte final de su mensaje, los transportistas pidieron disculpas a los afectados, pero aun así defendieron la necesidad de evidenciar los abusos al transporte de carga.