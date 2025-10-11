Transportistas del Estado de México han subido la tarifa mínima de sus servicios, pues ahora será de 14 pesos.

Tarifa mínima de 14 pesos en el transporte público del Estado de México que será a partir de los primeros cinco kilómetros, confirmó el gobierno del Estado de México.

Misma tarifa mínima de 14 pesos en el transporte público del Estado de México que entrará en vigor a partir del próximo miércoles 15 de octubre de 2025.

Y la cual representa un aumento del 17%, pasando de los 12 pesos a 14 pesos por solo 5 km ; tarifa que cambia después de que se aplicará la actual desde hace siete años, en 2019.

Dicha subida de costo se da luego de las negociaciones con el gremio de transportistas públicos ante las exigencias y manifestaciones con las autoridades del Estado de México.

Transporte público sube a 14 pesos en el Estado de México pero sin mejoras

Luego de confirmarse el precio del transporte público en el Estado de México con una subida de 14 pesos, entre usuarios la queja se hace presente ante la falta de mejoras en los servicios.

Al denunciar que la subida en el costo del transporte público en el Estado de México a 14 pesos no es beneficiosa para ambas partes.

Pues el los servicios de transporte público en el Estado de México siguen siendo deficientes, además de la falta se seguridad.

Por otra parte, también se ha reportado que la subida en el precio a 14 pesos ha comenzado antes de fecha de manera ilegal por los servidores del transporte público del Estado de México.

Donde algunos usuarios han reportado que incluso desde el inicio del mes de octubre varios comenzaron a cobrar 14 pesos e incluso algunos otros pidieron a los pasajeros una cuota de 15 pesos.

Ante ello, la Secretaría de movilidad del Estado México ha puesto a disposición sus canales de denuncia en caso de detectar irregularidades en el servicio: