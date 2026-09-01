Ecatepec se colocó en el centro de la política nacional con el Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México, estrategia impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, que ha destinado más de 3 mil millones de pesos a obras y programas en el municipio.

Durante su conferencia semanal, la presidenta municipal Azucena Cisneros Coss destacó que la inversión ha permitido avanzar en materia de agua potable, recuperación de espacios públicos, infraestructura educativa y de salud, además de fortalecer la entrega de apoyos sociales.

Plan Oriente lleva agua y obras a Ecatepec

Cisneros Coss informó que, al inicio de la actual administración, alrededor del 35 por ciento de Ecatepec contaba con suministro de agua por la red; actualmente, la cobertura alcanza 80 por ciento.

Para lograrlo, los tres niveles de gobierno han destinado más de mil 700 millones de pesos en infraestructura hidráulica. Entre las acciones realizadas se encuentran la rehabilitación de 71 pozos y la construcción del Tanque Maestro de Ciudad Cuauhtémoc, con capacidad para cinco millones de litros.

La recuperación urbana también contempla la intervención de más de 444 kilómetros de vialidades, entre ellas las avenidas Insurgentes, Revolución y Nacional, así como la recuperación de parques, camellones y espacios públicos y la construcción de 305 Senderos Seguros.

Ecatepec recibe más de 3 mil mdp con el Plan Oriente de Claudia Sheinbaum. (cortesía)

Ecatepec fortalece salud, educación y programas sociales

La alcaldesa destacó que más de medio millón de ecatepenses reciben algún apoyo federal, entre ellos adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, estudiantes y familias.

En educación, el Plan Oriente contempla obras como el CBTis 29, el Bachillerato Nacional Margarita Maza y la Universidad Nacional Rosario Castellanos, cuyo proyecto arquitectónico ya está contemplado con inversión tripartita.

En materia de salud, el Hospital Oncológico Pediátrico de Ecatepec iniciará su rehabilitación en octubre de 2026. También se prevé la inauguración de una clínica de hemodiálisis durante 2027. A través del programa La Clínica es Nuestra se asignaron 24 millones de pesos para rehabilitar 29 unidades médicas durante 2026.

Ecatepec recibe más de 3 mil mdp con el Plan Oriente de Claudia Sheinbaum. (cortesía)

Por otra parte, anunció que próximamente se impulsará un programa de regularización para brindar certeza jurídica a familias ecatepenses.

La presidenta municipal reconoció el respaldo de Claudia Sheinbaum y del Gobierno del Estado de México, encabezado por Delfina Gómez Álvarez, para impulsar las obras y programas en el municipio.