La alcaldesa Azucena Cisneros Coss impulsa la transformación de distintas comunidades de Ecatepec, con acciones que buscan cambiar calles que durante años permanecieron en condiciones de abandono por espacios coloridos, iluminados y seguros.

Como parte de esta estrategia, el gobierno municipal contempla pintar en una primera etapa las fachadas de alrededor de 3 mil viviendas de la Sierra de Guadalupe, en la región de San Andrés de la Cañada.

Azucena Cisneros transforma calles de Ecatepec con color y luz

Uno de los primeros puntos intervenidos fue la calle Acacias, en la colonia Buenavista, donde fueron rehabilitados 129 metros lineales con apoyo de vecinos y pintores del programa Embelleciendo el Espacio Público.

Las escaleras y muros de la zona fueron pintados de distintos colores y se colocaron luminarias como parte de un Sendero Seguro. También se habilitó un jardín polinizador para mejorar el entorno.

La alcaldesa destacó que estas acciones buscan generar cambios no solo en la imagen urbana, sino también en la percepción de seguridad y en el ánimo de quienes viven en las comunidades.

Azucena Cisneros pinta 3 mil fachadas para transformar Ecatepec. (Cortesía)

Ecatepec pintará 3 mil fachadas en la Sierra de Guadalupe

El proyecto contempla intervenir alrededor de 3 mil viviendas para renovar la imagen de comunidades que durante décadas enfrentaron rezago y estigmatización.

La estrategia incluye la pinta de fachadas y escaleras, iluminación mediante Senderos Seguros, recuperación de parques y espacios públicos, así como la creación de áreas verdes, acciones que se realizan con participación de los vecinos.

Habitantes de Buenavista reconocieron que la iluminación y los colores modificaron la apariencia de la calle Acacias, mientras que otras comunidades de la zona también han comenzado a recibir obras de pavimentación, drenaje y agua.

Con estas acciones, el Gobierno de Ecatepec busca que la recuperación del espacio público se convierta en una tarea conjunta entre autoridades y habitantes para construir comunidades más iluminadas, seguras y habitables.