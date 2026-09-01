Con la presencia de alumnos, docentes y padres de familia, el encargado de Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo, José Antonio Quiroga Chapa, dio la bienvenida al ciclo escolar 2026-2027 en la Escuela Secundaria Técnica 101 “Profr. Jesús García García”, ubicada en la colonia Pedregal de Escobedo.

El encargado de Despacho de la Presidencia Municipal, José Antonio Quiroga Chapa, encabezó el arranque de actividades, acompañado por el Secretario del Ayuntamiento Felipe Canales Rodríguez; el Secretario de Cultura, Educación y Recreación, Hugo Espiricueta Sánchez, y el Secretario de Seguridad José Antonio Zavala.

Escobedo da la bienvenida a estudiantes por inicio del ciclo escolar 2026-2027. (cortesía)

Durante el evento, las autoridades municipales dirigieron un mensaje a las y los estudiantes para motivarlos a aprovechar esta nueva etapa, continuar con sus estudios y esforzarse para alcanzar sus metas.

Aprovechen este nuevo ciclo, pregunten, participen, equivóquense y vuelvan a intentarlo. La escuela no es solamente el lugar donde aprendemos matemáticas, ciencias e historia; también es donde aprendemos a descubrir y construir nuestros talentos y a forjar un futuro. José Antonio Quiroga Chapa, Encargado de Despacho de la Presidencia Municipal de Escobedo

Escobedo busca impulsar oportunidades para los jóvenes

El encargado de Despacho de la Presidencia Municipal, José Antonio Quiroga Chapa, destacó que el Gobierno Municipal de Escobedo busca generar oportunidades para que las nuevas generaciones puedan salir adelante y cumplir sus sueños.

Escobedo da la bienvenida a estudiantes por inicio del ciclo escolar 2026-2027. (cortesía)

El encargado del Despacho de Escobedo, llamó a los estudiantes a mantener el esfuerzo durante el nuevo ciclo escolar y aprovechar las herramientas que les brinda su formación académica para construir su futuro.