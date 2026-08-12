Las obras de rehabilitación del Túnel Churubusco-Xochiaca y el vaso regulador El Salado ya están en operación como parte del Plan Oriente realizado entre la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez y la presidenta de México Claudia Sheinbaum.

Estas acciones permiten desalojar y almacenar una mayor cantidad de agua durante la temporada de lluvias en una zona que comprende Nezahualcóyotl, La Paz, Chimalhuacán y áreas de la Ciudad de México.

Así avanzan las obras contra inundaciones en el Edoméx. (CORTESÍA)

Túnel Churubusco-Xochiaca beneficia a más de un millón de habitantes

El Túnel Churubusco-Xochiaca beneficia a más de un millón de habitantes de Nezahualcóyotl, Chimalhuacán y La Paz. Cuenta con un túnel de cinco metros de diámetro, un colector de 2.44 metros y un cárcamo equipado con ocho bombas, con capacidad para desalojar hasta 16 mil litros de agua por segundo.

El sistema conduce el agua de lluvia hacia la zona de regulación Churubusco-Xochiaca, lo que permite reducir la saturación del drenaje durante precipitaciones intensas y disminuir el tiempo en que permanece acumulada el agua en zonas que históricamente han registrado inundaciones.

Así avanzan las obras contra inundaciones en el Edoméx. (CORTESÍA)

Vaso regulador El Salado duplica su capacidad

A estas acciones se suma la rehabilitación del vaso regulador El Salado, ubicado en la alcaldía Iztapalapa, que ya se encuentra en operación. Los trabajos permitieron duplicar su capacidad, al pasar de 200 a 400 millones de litros.

Con esta capacidad, el vaso regulador puede almacenar temporalmente un mayor volumen de agua durante las lluvias antes de su desalojo. Esto reduce la presión sobre el sistema de drenaje y disminuye el riesgo de inundaciones en zonas de La Paz, Nezahualcóyotl y áreas cercanas de la Ciudad de México.

Así avanzan las obras contra inundaciones en el Edoméx. (CORTESÍA)

Plan Oriente contempla más obras hidráulicas en el Edoméx

El Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y el Gobierno del Estado de México, a cargo de la gobernadora Delfina Gómez, mantienen nuevas obras hidráulicas en el oriente mexiquense para atender los puntos con mayor riesgo durante la temporada de lluvias.

El Plan Oriente contempla trabajos:

Chalco

Valle de Chalco

Ecatepec

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ixtapaluca

Nezahualcóyotl

La Paz

Texcoco

Tlalnepantla

Donde se intervienen colectores, pozos, cárcamos, ríos y sistemas de drenaje.

Así avanzan las obras contra inundaciones en el Edoméx. (CORTESÍA)

Las obras forman parte de una intervención integral en el oriente del Estado de México para mejorar la capacidad de desalojo y regulación del agua y reducir el riesgo de inundaciones para millones de habitantes de la región.