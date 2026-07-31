El Hospital General de Subzona del IMSS en Chicoloapan iniciará operaciones en enero de 2027, una vez concluyan los trabajos de equipamiento e instalación de la infraestructura necesaria para su funcionamiento. De acuerdo con lo comunicado por la gobernadora Delfina Gómez, el hospital forma parte del rescate de obras hospitalarias que permanecieron inconclusas durante años y que buscan ampliar la capacidad de atención en esta zona del EDOMEX.

Durante la conferencia matutina de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se informó que esta obra impulsada por ambas mandatarias pertenece al Plan Oriente para fortalecer los servicios de salud al oriente del Estado de México, y puntualizó que aunque el inmueble ya se encontraba construido, fue necesario concluir obras y dotarlo del equipamiento necesario para su funcionamiento.

Plan Oriente: Chicoloapan tendrá nuevo hospital del IMSS en 2027. (cortesía)

¿A quiénes beneficiará el Hospital General de Subzona de Chicoloapan?

El hospital del IMSS brindará atención a más de 107 mil 854 habitantes de Chicoloapan y municipios cercanos, quienes contarán con servicios médicos más cercanos y oportunos.

Mientras que la unidad contará con 57 camas y ofrecerá atención en 10 especialidades médicas y estará equipada con servicios de Rayos X, Ultrasonido y Electrocardiografía, permitiendo ampliar la cobertura médica y reducir la saturación en otros hospitales de la región oriente.

Plan Oriente: Chicoloapan tendrá nuevo hospital del IMSS en 2027. (cortesía)

La apertura de este hospital representa uno de los proyectos de salud del Plan Oriente, una estrategia conjunta entre el Gobierno Federal y el Estado de México para mejorar la calidad de vida de los 10 millones de habitantes mediante obras de infraestructura, movilidad, educación, agua potable y servicios de salud.