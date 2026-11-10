Erick Vladimir Cedillo Hinojosa, quien fue dos veces presidente municipal de Rayón, dejó el Partido Revolucionario Institucional (PRI) para incorporarse al Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México, acompañado de exfuncionarios y liderazgos políticos del municipio.

El dirigente estatal del Partido Verde, Pepe Couttolenc, respaldó su llegada y destacó su experiencia política. Durante el encuentro, señaló que los perfiles que encabezan los proyectos tienen un papel central en la toma de decisiones, más allá de las diferencias entre partidos.

Pepe Couttolenc respalda la incorporación de Erick Cedillo al PVEM

Pepe Couttolenc describió a Cedillo Hinojosa como “un político que tiene amplia experiencia y que sabe cómo hacer las cosas”. También sostuvo que, más allá de partidos buenos o malos, son las personas quienes toman las decisiones.

El exalcalde llegó al PVEM acompañado de integrantes de su equipo político, entre ellos Liliana Fuentes Díaz, expresidenta y exdirectora del DIF municipal; las exregidoras María de la Luz Garduño Martínez y Mayra Flores Ramírez, así como los exregidores Osvaldo Díaz Díaz, Pedro Díaz Félix y Enrique Antonio Díaz Díaz.

También se sumó María Enriqueta Vilchis Miranda, esposa del fallecido exregidor Alejandro Mercado Capula. En el encuentro estuvo presente el delegado especial Rodrigo Orihuela Rivas.

Cedillo Hinojosa explicó que su salida del PRI ocurrió con gratitud y que su incorporación al Partido Verde responde a las coincidencias que encontró con el proyecto político y la dirigencia estatal. Recordó que en dos de sus tres candidaturas a la presidencia municipal de Rayón también representó los colores del PVEM.

Erick Cedillo reconoce a Eruviel Ávila como referente político

Durante el encuentro, Erick Cedillo reconoció al diputado federal y exgobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, como uno de sus principales referentes políticos. Recordó el respaldo que recibió durante su administración municipal de 2013 a 2015, periodo en el que, afirmó, Rayón destacó por su inversión en obra pública.

El exalcalde también señaló que su incorporación al Partido Verde reúne a antiguos aliados y adversarios políticos, con quienes busca ampliar los espacios de participación ciudadana en el municipio.

“En este proyecto nadie va a ser tan importante como todos juntos”, expresó Cedillo Hinojosa, al referirse a su intención de continuar participando en la vida política local.

Al encuentro también asistieron sus padres, Juan Francisco Cedillo Montes de Oca, expresidente municipal, y Elda Hinojosa Sánchez.