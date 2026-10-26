El dirigente del Partido Verde en el Estado de México, José Couttolenc, tomó protesta a 5 mil liderazgos que fungirán como Defensoras y Defensores Ambientales quienes recorrerán los 125 municipios mexiquenses rumbo a las elecciones de 2027.

El acto se realizó en la Plaza de las Alas, en Ocoyoacac, donde el dirigente del PVEM EdoMéx estuvo acompañado por Manuel Velasco Coello, coordinador del Partido Verde en el Senado; Arturo Escobar y Vega, coordinador nacional electoral, y Eruviel Ávila Villegas, diputado federal.

Defensores ambientales recorrerán los municipios mexiquenses

La nueva estructura territorial tiene como misión conocer las preocupaciones de la gente y sus propuestas para corregirlo; identificar las prioridades y consultar a la militancia sí el Partido Verde debe competir solo o en alianza.

Para ello, los liderazgos deben recorrer las comunidades, organizar reuniones, foros y encuesta, además de tocar puertas. Cada defensor ambiental del PVEM será responsable de al menos 30 personas, en tres células de diez, esta etapa de recorridos concluirá el 21 de enero de 2027, cuando comienzan las precampañas locales.

El diputado federal Eruviel Ávila reconoció al dirigente del PVEM EdoMéx, José Couttolenc como creador del movimiento y destacó su cercanía con la gente y su compromiso ambiental. También, llamó a proteger los bosques mexiquenses los cuales catalogó como “verdaderas fábricas de agua” por su importancia para los mantos acuíferos.

Por su parte, el coordinador nacional electoral, Arturo Escobar y Vega destacó que el Verde tiene “vida propia”, construida con trabajo, organización y presencia territorial, asimismo, refrendó su respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum y a la gobernadora del EdoMéx Delfina Gómez.

Además, reconoció el liderazgo del dirigente José Couttolenc y afirmó que, en un torneo de tenis entre políticos de 40 años o menos, el dirigente estaría entre los primeros cinco. Destacó su capacidad para construir equipos y el peso del Verde en las negociaciones políticas.

Por otro lado, coordinador del PVEM en el Senado, Manuel Velasco comparó el crecimiento del Partido Verde mexiquense con Chiapas, donde llegó a ser primera fuerza política en doce años. Refrendó el respaldo de la dirigencia nacional y las bancadas federales a Couttolenc, la meta de llegar a ser segunda fuerza electoral en 2027 y su apoyo a la presidenta de México Claudia Sheinbaum y a la gobernadora Delfina Gómez.

PVEM busca superar los 750 mil votos en 2027

El dirigente del Partido Verde en el Estado de México, José Couttolenc, recordó que el Verde ha crecido elección tras elección desde 2017, superando los 700 mil votos en 2024, y ahora busca rebasar la meta de 750 mil en 2027. Destacó sus 19 gobiernos municipales, su representación legislativa y que aproximadamente uno de cada siete afiliados del Verde a nivel nacional es mexiquense.

Le pese a quien le pese, el Verde es la segunda fuerza política del Estado de México. José Couttolenc, dirigente del PVEM EdoMéx

También reconoció los avances de la gobernadora del EdoMéx, y refrendó su respaldo a la presidenta de México. Además, puntualizó que las propuestas realizadas por su partido durante campaña se han materializado, al destacar la ley para transformar residuos orgánicos en energía, las sanciones de hasta 25 años de cárcel por tala ilegal, la protección animal y los derechos de las mujeres.

Con un llamado a trabajar con unidad, convicción e identidad propia, el dirigente José Couttolenc recordó que “lo único que mata a la grilla es el trabajo” y tomó protesta a las y los defensores, a quienes reconoció como fundamentales para el futuro del partido