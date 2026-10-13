El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Estado de México incorporó a Juan Luis Solalinde Trejo, expresidente municipal de Ixtlahuaca durante el periodo 2019-2021 por Movimiento Ciudadano. La incorporación se formalizó durante un encuentro en Toluca, encabezado por el dirigente estatal del PVEM, José Couttolenc.

Durante la reunión, el dirigente dio la bienvenida a Juan Solalinde y reconoció los resultados de su gestión como alcalde, así como el respaldo que, afirmó, conserva entre los habitantes de Ixtlahuaca.

El dirigente estatal del PVEM, Pepe Couttolenc señaló que la incorporación de nuevos perfiles busca sumar capacidades para atender las necesidades de la población mexiquense, más allá de las diferencias partidistas.

¿Quién es Juan Luis Solalinde, nuevo integrante del PVEM en Edomex?

Juan Luis Solalinde Trejo es doctor en Ciencias de la Educación, maestro en Docencia y Administración de la Educación Superior y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública.

Entre su trayectoria se encuentra la fundación del Instituto Cultural Canadiense en Ixtlahuaca y su labor como secretario administrativo de la Escuela Preparatoria ITAHT. También cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en los sectores educativo, empresarial y público.

Al agradecer la invitación del dirigente estatal del PVEM, Pepe Couttolenc, Juan Luis Solalinde reconoció su liderazgo y señaló la responsabilidad que representa incorporarse al Partido Verde.

Seguridad, agua y caminos, entre las prioridades para Ixtlahuaca

En esta nueva etapa, Juan Luis Solalinde trabajará junto con Abuzeid Lozano Castañeda, también expresidente municipal de Ixtlahuaca y secretario de Asuntos Agrarios del PVEM, quien contribuyó a concretar su incorporación al partido. Abuzeid Lozano destacó las coincidencias entre ambos y la importancia de sumar capacidades para trabajar por el municipio.

Entre las principales necesidades de Ixtlahuaca, Juan Luis Solalinde identificó la seguridad, el mantenimiento de caminos, el acceso al agua y los servicios de salud, asuntos que consideró prioritarios para mejorar las condiciones de vida de la población.

En el encuentro también estuvieron Héctor Raúl García González, secretario de Organización del PVEM; el diputado local Carlos Alberto López Imm; Raúl Guerrero García, delegado especial, y Sonia Elizabeth Valdés Arias, esposa de Solalinde Trejo. Además, más de 40 personas provenientes de Ixtlahuaca, entre familiares, amigos y compañeros del exalcalde, acudieron para acompañarlo durante su incorporación al partido.