El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Pepe Couttolenc, destacó las iniciativas impulsadas por la bancada de su partido en el Congreso del Estado de México, enfocadas en garantizar la reconstrucción mamaria gratuita para mujeres que han pasado por una mastectomía y fortalecer la representación juvenil en el ámbito estatal.

Las propuestas buscan ampliar la atención integral después del cáncer de mama y mejorar la participación de los jóvenes en el Consejo Estatal de la Juventud. Ambas iniciativas fueron turnadas a comisión para su estudio y dictamen.

PVEM propone reconstrucción mamaria gratuita para mujeres en Edomex

En materia de salud, la bancada del Partido Verde presentó una iniciativa para reformar la Ley de Salud del Estado de México y garantizar el acceso gratuito a la reconstrucción mamaria de mujeres sometidas a una mastectomía, siempre que exista indicación médica.

La propuesta también contempla servicios de rehabilitación integral, acompañamiento psicológico y atención para mujeres que no cuentan con seguridad social, con el propósito de atender las consecuencias físicas y emocionales que pueden permanecer después del tratamiento contra el cáncer.

Como referencia de la incidencia de esta enfermedad, entre enero y septiembre de 2025, el Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMyM) detectó 288 nuevos casos de cáncer de mama.

Pepe Couttolenc destaca propuesta para fortalecer el Consejo Estatal de la Juventud

En materia de participación juvenil, el Grupo Parlamentario del PVEM propuso incorporar al Consejo Estatal de la Juventud a quien presida la Comisión Legislativa de la Juventud y el Deporte, así como a siete representantes de institutos municipales.

La iniciativa también plantea establecer la presentación de un informe anual sobre las acciones realizadas y sus resultados, con el objetivo de fortalecer la representación de los jóvenes y dar seguimiento al trabajo del organismo.

Al reconocer el trabajo de las diputadas y los diputados del Partido Verde, Pepe Couttolenc destacó la importancia de impulsar propuestas relacionadas con la salud de las mujeres y la participación juvenil.

La propuesta para modificar la integración del Consejo Estatal de la Juventud también fue turnada a comisión para su estudio y dictamen.