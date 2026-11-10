Se desataron críticas en torno a México Monumental 2026, un desfile de moda que tuvo la participación de diseños de Benito Santos y que se hizo en la Catedral de Puebla.

La arquidiócesis de Puebla emitió un comunicado en donde se disculpó con los feligreses que se ofendieron por el evento. Sin embargo, subrayó que el objetivo también fue la sacralidad.

Desfile de moda en Catedral de Puebla donde Benito Santos participó, genera polémica

El diseñador mexicano Benito Santos, se ha visto envuelto en polémica luego de que se compartió que parte de sus diseños estuvieron en un desfile de moda en la Catedral de Puebla.

Sin embargo, la participación de Benito Santos en el desfile formó parte de México Monumental 2026, realizado el 5 de noviembre con el objetivo de apoyar al talento mexicano, pero también -junto con otros diseñadores y artesanos- buscaban recaudar fondos para equipar la Casa de Maternidad de Puebla correspondiente al DIF del estado.

Aunque Benito Santos al ser el más popular fue a quien más reclamaron los feligreses por usar un recinto emblemático religioso de Puebla como una sede del desfile de modas, el proyecto México Monumental corresponde a Ana Montero y Jorge Maceda.

Sumado a ello, se conoce que la arquidiócesis de Puebla brindó el permiso para que el evento que también tuvo la participación de Denisse Kuri, artesanas del estado y la Universidad Trozmer, se pudiera realizar.

Según la información brindada al final de México Monumental 2026, el evento por el que se vendieron boletos de mil 500 pesos, sí cumplió el objetivo de recaudar un millón para la Casa de Maternidad de Puebla.

Arquidiócesis de Puebla defiende el evento en la Catedral de Puebla

En un comunicado, de la arquidiócesis de Puebla publicado el 8 de noviembre de 2026, la iglesia de disculpó por quiénes fueron lastimados por el evento México Monumental en la Catedral de Puebla.

“Se disculpa con quienes se sintieron lastimados en su fe y por la confusión que se pudo haber generado, a raíz del evento con causa “México Monumental”, realizado en la Catedral de Puebla el pasado 5 de noviembre”. Comunicado de la arquidiócesis de Puebla.

Comunicado de la arquidiócesis de Puebla sobre el evento México Monumental 2026. (X/Arqui_Puebla)

Sin embargo, la arquidiócesis explicó que sí hubo momentos catequéticos en el desfile, en donde se mostraron vestiduras litúrgicas “originales del acervo histórico y cultural”, además de vestimenta “propia de la digna celebración del sacramento del matrimonio”.

Sumado a sus palabras, la arquidiócesis aseguró que no fue lujo, ostentación o vanidad, sino la celebración sacramental tejida de signos y símbolos, por lo que se seguirá buscando caminos para la sacralidad.