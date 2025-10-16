Richard Millán, el alcalde de Elota, Sinaloa, fue víctima de un ataque armado mientras se transportaba en su camioneta durante la tarde del miércoles 15 de octubre de 2025.

A pesar de que un grupo de sujetos interceptó la unidad y disparó varias ocasiones en su contra, el presidente municipal y su comitiva lograron salir ilesos de la agresión.

¿Quién es Richard Millán?

Richard Millán Vázquez es el actual alcalde del municipio de Elota, en Sinaloa, luego de que asumió el cargo el 31 de octubre de 2024 y concluirá su mandato en octubre de 2027.

Llegó al cargo como presidente municipal de Elota tras ganar las elecciones de 2024 siendo candidato de Movimiento Ciudadano, en una contienda marcada por baja participación y escasa cobertura local.

Richard Millán (redes sociales)

En medio de una transición tensa dentro del cabildo por señalamientos cruzados entre regidores salientes y nuevos integrantes del equipo administrativo, Richard Millán tomó posesión del puesto.

Durante su toma de protesta, fue criticado por utilizar una silla con acabados dorados y respaldo tallado, lo que generó cuestionamientos sobre el tono simbólico del arranque de gestión.

La imagen circuló en redes sociales y medios locales, donde se interpretó como un gesto de exceso, aunque el alcalde Richard Millán no emitió declaraciones públicas ni aclaraciones sobre el mobiliario.

El equipo de comunicación del Ayuntamiento de Elota minimizó la polémica y atribuyó la elección de la silla a una decisión logística sin intención política ni mensaje institucional deliberado.

El 15 de octubre de 2025, a casi un año de su gobierno, Richard Millán fue objeto de un ataque armado del cual logró salir ileso debido a que se transportaba en una camioneta blindada.

¿Qué edad tiene Richard Millán?

Richard Millán, alcalde de Elota, tiene 31 años de edad hasta el mes de octubre de 2025.

Richard Millán (redes sociales)

¿Richard Millán está casado?

El estado civil de Richard Millán es desconocido.

¿Richard Millán tiene hijos?

Hasta el momento se desconoce si Richard Millán tiene hijos o no.

Richard Millán (redes sociales)

¿Qué estudió Richard Millán?

Richard Millán terminó una licenciatura; sin embargo, no se especifica qué carrera cursó.

¿Cuál es la trayectoria de Richard Millán?

Richard Millán asumió el cargo de alcalde de Elota, Sinaloa, el pasado 31 de octubre de 2024, y se desempeñará en él hasta 2027.

La participación política de Richard Millán es muy reciente, antes de ser alcalde se dedicó a promover el bienestar de Elota, municipio de donde es originario.

Richard Millán (redes sociales)

Richard Millán, alcalde de Elota, Sinaloa, salió ileso tras ser baleado

La tarde del miércoles 15 de octubre, el alcalde de Elota, Sinaloa, Richard Millán Vázquez, fue atacado a balazos mientras circulaba sobre la maxipista Culiacán–Mazatlán a bordo de un vehículo oficial.

El ataque ocurrió en el kilómetro 130, cerca de Jacola y Pueblos Unidos, cuando sujetos armados dispararon contra la camioneta, luego de que el alcalde participó en una reunión en Culiacán.

Los agresores viajaban en un Honda Accord azul y huyeron del lugar sin que hasta ahora se reporten detenidos ni se confirme si el ataque fue dirigido específicamente contra el alcalde.

Gracias al blindaje del vehículo, Richard Millán Vázquez resultó ileso y no se reportan acompañantes heridos, mientras autoridades desplegaron un operativo conjunto sin resultados confirmados.

La #SSPSinaloa informa que, este 15 de octubre de 2025, se recibió un reporte en el C4i en el sentido de que el presidente municipal de Elota fue interceptado por un vehículo en la maxipista Culiacán-Mazatlán, cuyos tripulantes intentaron detenerlo y efectuaron disparos al aire,… — Seguridad Pública Sinaloa (@sspsinaloa1) October 16, 2025

Richard Millán, alcalde de Elota, se sienta en un trono de terciopelo azul

Richard Millán se ha dado a conocer en redes sociales por el estilo glamuroso con el que viste, más aún, se hizo viral por la “lujosa” decoración de su oficina.

Fotografías en redes sociales lo muestran sentado en un trono de terciopelo azul, pero no fue lo único, pues varios de sus muebles tienen el mismo estilo.

Internautas han reclamado que estos muebles son muy caros y algunos otros se han burlado del “mal gusto” que tiene el alcalde de Elota.