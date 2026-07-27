El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), José Alberto “Pepe” Couttolenc Buentello, destacó el crecimiento del partido en el Estado de México con la incorporación de más de 100 liderazgos provenientes de los sectores político, empresarial, educativo, comunitario y social.

El líder del PVEM aseguró que este fortalecimiento responde a una estrategia basada en sumar perfiles con arraigo, resultados y confianza ciudadana, al considerar que son estos atributos los que permiten consolidar un proyecto cercano a la población y con presencia en los municipios.

Pepe Couttolenc apuesta por liderazgos con resultados y cercanía ciudadana

Couttolenc explicó que cada una de las personas que se ha integrado al Partido Verde aporta experiencia, conocimiento del territorio y una relación de confianza construida con las comunidades a lo largo de los años.

En ese sentido, señaló que la fortaleza de estos perfiles radica en la credibilidad que han ganado con su trabajo, pues detrás de cada liderazgo existen ciudadanos que conocen su desempeño y respaldan los resultados obtenidos, lo que también fortalece al PVEM en la entidad.

Añadió que la incorporación de perfiles con arraigo permite comprender mejor las necesidades de cada municipio, fortalecer la gestión pública y construir soluciones más cercanas a la ciudadanía.

Finalmente, Pepe Couttolenc afirmó que el partido continuará sumando mujeres y hombres comprometidos con el servicio público, privilegiando los resultados sobre cualquier otro criterio, con el objetivo de fortalecer el presente y el futuro del Partido Verde en el Estado de México.