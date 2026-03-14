La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo en Veracruz a una presunta red de huachicol que operaba en pozos de Pemex, la cual habría sido encubierta bajo la fachada de empresas contratistas de autotransporte de carga.

“Policías federales ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal indagaron un caso relacionado con un grupo de personas que, probablemente bajo la fachada de empresas contratistas de autotransporte de carga, se dedican al robo de petróleo crudo extraído de diferentes pozos propiedad de Pemex en el estado de Veracruz” FGR

De acuerdo con Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes de la FGR, el operativo estuvo encabezado por policías federales ministeriales de la Agencia de Investigación Criminal.

FGR detiene en Veracruz a presunta red de huachico

FGR detiene en Veracruz a presunta red de huachico (Especial)

Dos detenidos por huachicoleo en pozos de Pemex en Veracruz

Como parte de la investigación por el delito de huachicoleo, la FGE recordó que en octubre de 2025 se ejecutaron cateos en varios inmuebles en Veracruz, ubicados en Minatitlán y Coatzacoalcos.

Durante esos operativos se aseguraron miles de litros de:

Petróleo crudo

Turbosina

Diésel

Otros hidrocarburos

Tractocamiones

Semirremolques

Luego de esta diligencia, la FGR continuó con las investigaciones y obtuvo elementos suficientes para solicitar órdenes de aprehensión contra Enrique ‘N’, quien sería propietario de uno de los predios cateados.

También se obtuvo una orden de aprehensión contra Roque ‘N’, por su probable participación en delitos previstos en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos

Ambos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente para definir su situación jurídica conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.