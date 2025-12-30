La Fiscalía General de la República (FGR) informó que en conjunto con Pemex y autoridades estatales, se realizó un cateo en Jalpa de Méndez, que derivó con el decomiso de 70 mil litros de huachicol en Tabasco.

Este nuevo golpe al huachicol se suma a los decomisos de robo de combustible masivo en México tras el hallazgo de un buque en Tamaulipas, en el que se contrabandeaban millones de litros.

Tabasco: FGR y Pemex decomisan 70 mil litros de huachicol en Jalpa de Méndez

Mediante un comunicado, la FGR dio a conocer que en coordinación con autoridades de Tabasco y personal de Pemex y Protección Civil, se llevó a cabo un cateo en Jalpa de Méndez, en el cual hallaron 70 mil 550 litros de huachicol.

Dichos litros de huachicol se encontraban almacenados en 83 contenedores, además de que en el inmueble también se hallaron mangueras de diferentes dimensiones y una moto bomba.

FGR y Pemex refuerzan combate al huachicol con cateo en Tabasco (Especial)

De momento, la FGR espera el dictamen pericial para determinar tanto la cantidad como el tipo de hidrocarburo encontrado, sin embargo, no señala si el cateo en Tabasco dejó detenidos.

Tal como señalan, el cateo se llevó a cabo tras la autorización de la jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, ejecutada a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional de la FGR.

Esto, tras trabajos de investigación y en conjunto con la Secretaría de la Defensa y Guardia Nacional.