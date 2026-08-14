El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, destacó que el nuevo Centro de Salud con Servicios Ampliados (CESSA) permitirá incorporar servicios de especialización a una unidad de primer nivel, de acuerdo con los requerimientos demográficos de la zona.

El nuevo CESSA Texcoco del ISSSTE registra un avance de obra de 23.4 por ciento y cuenta con una inversión de 216 millones de pesos. El proyecto forma parte del Plan Integral de la Zona Oriente del Estado de México del Gobierno de México y beneficiará a 75 mil 279 derechohabientes del municipio y localidades aledañas.

El Centro de Salud con Servicios Ampliados del @ISSSTE_mx que estamos construyendo en Texcoco, Estado de México, avanza y va en un 23.4 por ciento. Es un modelo de atención muy particular porque es una unidad de primer nivel que incorpora servicios de especialización según los requerimientos demográficos de la zona. Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE

CESSA Texcoco del ISSSTE avanza con inversión de 216 mdp. (cortesía )

El proyecto se desarrolla sobre 4 mil 500 metros cuadrados de construcción y contempla mil 400 metros cuadrados de obra exterior. Además, el CESSA Texcoco contará con 10 camas de hospitalización y seis consultorios: tres de especialidades, uno de estomatología, uno de medicina preventiva y uno de telemedicina, y tendrá un módulo resolutivo de urgencias con funcionamiento las 24 horas, seis lugares para observación de adultos y un cubículo para rehidratación pediátrica.

El nuevo CESSA contará con quirófano y servicios de diagnóstico

El director general del ISSSTE, Martí Batres Guadarrama, informó que parte de su infraestructura, la unidad médica incorporará un quirófano y servicios de imagenología, entre ellos ultrasonido, mastografía y equipo de rayos X. También contará con un laboratorio de análisis clínicos y transfusión sanguínea, con lo que se busca ampliar la capacidad de atención médica para la derechohabiencia del ISSSTE en Texcoco y otros municipios de la región oriente del Estado de México.

Esta obra se está haciendo sobre 4 mil 500 metros cuadrados de construcción y mil 400 metros cuadrados de obra exterior. (...) Para la atención de urgencias va a haber un módulo resolutivo con funcionamiento de 24 horas, seis lugares para observación para adultos, un cubículo para rehidratación pediátrica. Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE

El director general del ISSSTE, señaló que la infraestructura permitirá acercar servicios de diagnóstico, hospitalización y atención clínica a una de las zonas que más los requiere.

CESSA Texcoco del ISSSTE avanza con inversión de 216 mdp. (cortesía )

Esta nueva unidad médica del ISSSTE va a ampliar la capacidad de atención y va a acercar los servicios médicos a una de las zonas que más lo requiere. Va a tener servicios de diagnóstico, de hospitalización y servicios clínicos para la derechohabiencia del ISSSTE en Texcoco y en la región del oriente del Estado de México. Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE

Con esta obra, el ISSSTE fortalece su infraestructura médica como parte del Segundo Piso de la Cuarta Transformación, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de acercar servicios de salud a la derechohabiencia del oriente del Estado de México.