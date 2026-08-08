El Hospital Regional (HR) “1° de Octubre” del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), que encabeza el director general Martí Batres Guadarrama, extirpó con éxito un tumor en el riñón de un derechohabiente de 72 años, quien se recuperó favorablemente y fue dado de alta 36 horas después de realizarse la intervención.

El coordinador de Cirugía Robótica, Humberto Olmedo Pérez, destacó que este procedimiento fue posible gracias al uso del robot Da Vinci, equipo de alta especialidad que permite realizar incisiones milimétricas, con apoyo de una pantalla con visión tridimensional y el uso de una consola con brazos robóticos que fungen como una extensión de las manos del mismo cirujano.

Detalló que la intervención consistió en una nefrectomía parcial derecha, para retirar el tumor detectado en el paciente, con la mayor precisión y sin provocar sangrado.

Afortunadamente, al tratarse de un tumor de 5 por 5 centímetros se pudo extirpar solo el tumor, dejando el resto del riñón sano. La realizamos con una duración de 90 minutos y un sangrado mínimo, el paciente fue egresado a las 36 horas sin eventualidades. Con el apoyo de la cirugía robótica tenemos una mejor visión, menor sangrado y movimientos más precisos lo cual repercute en una cirugía más exacta. Humberto Olmedo Pérez, coordinador de Cirugía Robótica del Hospital Regional “1° de Octubre” del ISSSTE

ISSSTE suma 126 cirugías con robot Da Vinci en 2026

El coordinador de Cirugía Robótica, quien también es encargado del servicio de Urología, Humberto Olmedo, destacó la participación de un equipo médico multidisciplinario conformado por anestesiólogas y anestesiólogos, liderados por la doctora Celina Trujillo Esteves; enfermeras y enfermeros del área de Cirugía Robótica, a cargo de Denis Manzano Ramos, así como grupo de residentes de Urología.

Humberto Olmedo, precisó que en lo que va del año, se han realizado en el HR “1° de Octubre” un total de 126 procedimientos con apoyo del robot Da Vinci, uno de los seis equipos instalados en el ISSSTE como parte del Plan de Cirugía Robótica, para ofrecer procedimientos de alta especialidad con estándares de calidad internacional.

La cirugía robótica representa uno de los más grandes avances tecnológicos en medicina en este siglo, favoreciendo la seguridad de nuestros pacientes que se operan con esta modalidad. Lo que hace siglos parecía algo muy costoso e inalcanzable, hoy lo vemos hecho una realidad en nuestro hospital. Gracias al director general del ISSSTE, a la doctora Rosa María Guerrero Ortiz, al doctor Edilberto Jiménez Rendón director de nuestro hospital y a todos los que han contribuido en hacer de este proyecto una realidad en beneficio de nuestros derechohabientes. Humberto Olmedo Pérez, coordinador de Cirugía Robótica del Hospital Regional “1° de Octubre” del ISSSTE

Cirugía robótica del ISSSTE fortalece atención especializada con 942 intervenciones

El ISSSTE informó que desde el inicio del programa se han realizado 942 intervenciones asistidas por el robot Da Vinci:

El Centro Médico Nacional “20 de Noviembre” ha llevado a cabo 289 procedimientos .

ha llevado a cabo . El Hospital Regional “ Adolfo López Mateos ”, 165

”, El Hospital General “ Saltillo ”, 157

”, El Hospital Regional “ Torreón ”, 151

”, El Hospital Regional “ 1° de Octubre ”, 126

”, El Hospital Regional “León”, 54

Asimismo, el ISSSTE fortalece su infraestructura y equipamiento médico para brindar atención médica oportunidad y de vanguardia a las y los trabajadores del Estado y sus familias.