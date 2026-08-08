En el marco del Día Nacional de la Lucha contra el Cáncer Cervicouterino, que se conmemora el 9 de agosto, el ISSSTE, encabezado por el director general, Martí Batres Guadarrama, llamó a las derechohabientes a acudir a las unidades médicas para realizarse estudios de detección y recibir atención oportuna ante cualquier signo de alerta.

Durante el segundo trimestre de 2026, el ISSSTE ha fortalecido de manera integral su estrategia para la detección oportuna del cáncer cervicouterino, en apego a los lineamientos técnicos nacionales vigentes y a los marcos estratégicos establecidos por la Secretaría de Salud y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Las acciones implementadas están orientadas a ampliar la cobertura de tamizaje, favorecer la identificación temprana de casos y garantizar la referencia oportuna a servicios especializados, con base en los principios de prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento integral que rigen la atención institucional.

ISSSTE fortalece detección del cáncer cervicouterino

Como parte de esta estrategia, se garantiza el acceso a estudios de citología cervical y a pruebas moleculares para la detección del Virus del Papiloma Humano (VPH), mediante esquemas de tamizaje primario y secundario.

El Instituto informó que las pruebas moleculares para VPH se han consolidado como método de tamizaje primario recomendado a nivel internacional por su capacidad para detectar lesiones precursoras del cáncer cervicouterino.

Además, se llevaron a cabo acciones de capacitación y sensibilización dirigidas al personal responsable de la toma de muestras. Asimismo, se implementó una Matriz Nacional de Insumos que permite a las unidades médicas reportar de forma periódica sus inventarios y requerimientos, para garantizar la continuidad operativa en el país.

Clínica Hospital de Mérida realiza acciones de prevención

Al respecto, la subjefa de enfermería de la Clínica Hospital (CH) de Mérida del ISSSTE en Yucatán, Alondra del Rocío Roldán Campos, destacó la importancia de fortalecer las acciones de prevención.

Comentó que en la CH de Mérida, en caso de detectarse casos de cáncer cervicouterino, las pacientes son referidas al Hospital Regional (HR) “Elvia Carrillo Puerto”, al tratarse de una unidad médica de tercer nivel que cuenta con atención especializada en cirugía oncológica.

Por eso la importancia del diagnóstico oportuno, para verificar en qué etapa se encuentra la enfermedad y darle el tratamiento adecuado, ya sea radioterapia, quimioterapia y en algunos casos se requiere de histerectomías. Por lo menos en esta Clínica Hospital hemos detectado que el padecimiento se encuentra en mujeres de 35 a 40 años. Alondra del Rocío Roldán Campos, subjefa de enfermería de la Clínica Hospital de Mérida del ISSSTE

Además, Alondra del Rocío Roldán Campos agregó que la unidad de Mérida también lleva a cabo la aplicación de vacunas contra el Virus del Papiloma Humano (VPH), con prioridad para niñas de nueve a 14 años; jornadas y exámenes de Papanicolau, colposcopías, Ferias de la salud y pláticas informativas, con el objetivo de fortalecer la cultura de la prevención y favorecer el diagnóstico oportuno.