El Gobierno de Naucalpan, encabezado por el alcalde Isaac Montoya Márquez, recibió un tren de pavimentación como parte del Plan Integral de la Zona Oriente, con el objetivo de rehabilitar calles y avenidas que acumulan décadas de deterioro, particularmente en zonas industriales y distintas comunidades del municipio.

La maquinaria, anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tras las gestiones del alcalde, se integrará a los equipos con los que ya trabaja el municipio. Además, el gobierno local adquirió maquinaria nueva con recursos propios e incorporó una bacheadora y una concretera móviles para ampliar la capacidad de atención.

Isaac Montoya ampliará trabajos de pavimentación en Naucalpan

De acuerdo con el gobierno municipal, los trabajos con el tren de pavimentación del Plan Oriente comenzarán en la zona industrial y avanzarán hacia puntos como Ahuizotla, El Conde, San Andrés Atoto, Industrial Tlatilco, Industrial Naucalpan y San Francisco Cuautlalpan, donde se reporta un deterioro importante de las vialidades.

De manera paralela, el municipio mantiene labores con un tren de pavimentación contratado con recursos propios en la zona Centro, Periférico, el bulevar Luis Donaldo Colosio, Santa Cruz del Monte y Ahuizotla.

Con la incorporación de maquinaria nueva, la administración busca trabajar en distintos frentes de manera simultánea, intervenir más calles y reducir los tiempos de rehabilitación. El alcalde señaló que las jornadas de trabajo alcanzan hasta 16 horas para avanzar en la recuperación de la infraestructura vial.

Tren de pavimentación en Naucalpan producirá hasta 350 toneladas de asfalto al día

El tren de pavimentación tiene capacidad para producir hasta 350 toneladas de asfalto por jornada y avanzar hasta mil 750 metros lineales, con una superficie de siete metros de ancho y un espesor de siete centímetros, de acuerdo con las condiciones de cada obra.

A este equipo se sumó una bacheadora móvil, diseñada para reparar alrededor de 50 baches al día. La unidad ya comenzó a operar en bulevares y posteriormente se trasladará a distintos fraccionamientos y colonias para ampliar la cobertura de mantenimiento.

La concretera móvil también se incorporó a la estrategia municipal para fortalecer la capacidad operativa y optimizar los recursos destinados a la conservación y rehabilitación de calles.

Naucalpan busca recuperar vialidades con apoyo del Plan Oriente

Isaac Montoya afirmó que la incorporación de estos equipos permitirá atender el rezago histórico de las vialidades y mejorar las condiciones de movilidad para automovilistas, peatones y usuarios del transporte público.

El alcalde destacó el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum para impulsar los trabajos de reconstrucción vial y señaló que la estrategia combina recursos federales y municipales para atender las necesidades de distintas comunidades.

Con estas acciones, el Gobierno de Naucalpan busca ampliar la cobertura de pavimentación y mantenimiento, recuperar calles y avenidas deterioradas y mejorar las condiciones de tránsito en el municipio.