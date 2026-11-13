El Gobierno de Naucalpan a cargo de Isaac Montoya presentó una nueva unidad móvil de quirófano veterinario y una plataforma digital para facilitar la adopción de animales de compañía, como parte de las acciones de bienestar animal en Naucalpan.

Durante la jornada “Adopta y Deja Huella”, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez destacó los avances en materia de protección animal, que incluyen más de 7 mil esterilizaciones y 114 mil vacunas aplicadas.

Las acciones se realizan en coordinación con el Gobierno del Estado de México, encabezado por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, con el propósito de ampliar los servicios veterinarios, prevenir enfermedades y promover la adopción responsable.

Jornada “Adopta y Deja Huella” en Naucalpan (cortesía )

Naucalpan presenta unidad móvil de esterilización

La nueva unidad móvil de esterilización está equipada para realizar procedimientos veterinarios a perros y gatos, además de acercar los servicios de salud animal a las distintas comunidades del municipio.

De acuerdo con el gobierno municipal, la unidad también recorrerá las colonias de Naucalpan para facilitar el acceso de las familias a servicios de esterilización y vacunación para sus animales de compañía.

Jornada “Adopta y Deja Huella” en Naucalpan (cortesía )

Durante la jornada organizada por la Dirección de Medio Ambiente, con la participación de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna (CEPANAF), también se promovió la adopción responsable de animales.

En total, se impulsó la búsqueda de hogar para 19 animales: 18 perros y una gatita. Las personas interesadas deben llenar un formulario y firmar un contrato en el que se comprometen a garantizar las cinco libertades del bienestar animal.

Plataforma digital Adopta y Deja Huella facilita las adopciones

Una de las novedades presentadas fue la plataforma digital Adopta y Deja Huella, herramienta que permite consultar los animales disponibles, agendar citas para convivir con ellos, realizar el trámite de adopción y dar seguimiento a cada caso.

El proceso contempla visitas domiciliarias y reportes fotográficos para conocer las condiciones de los animales después de su adopción.

Jornada “Adopta y Deja Huella” en Naucalpan (cortesía )

De acuerdo con lo anunciado durante el evento, Naucalpan se convierte en el primer municipio del Estado de México en contar con una herramienta tecnológica de estas características para facilitar el proceso de adopción y el primer contacto con los animales.

Centro de Bienestar Animal sustituye al antiguo antirrábico

El alcalde Isaac Montoya también destacó la transformación del antiguo antirrábico en un Centro de Bienestar Animal, proyecto que cuenta con el respaldo de la gobernadora Delfina Gómez. El espacio dispone de áreas de adopción, estética canina, consultorios y equipo de rayos X para brindar atención veterinaria.

Jornada “Adopta y Deja Huella” en Naucalpan (cortesía )

Además, el gobierno municipal informó que trabaja en la atención de perros que permanecen bajo resguardo, con el objetivo de agilizar los procedimientos correspondientes ante la Fiscalía y avanzar en la búsqueda de hogares mediante la adopción.

Naucalpan reconoce trabajo de asociaciones y rescatistas

Durante el encuentro, el presidente municipal Isaac Montoya reconoció la participación de las asociaciones animalistas y de las personas rescatistas independientes, cuyo trabajo contribuye a ampliar la protección y atención de animales en situación de vulnerabilidad.

Jornada “Adopta y Deja Huella” en Naucalpan (cortesía )

Con estas acciones, el municipio busca fortalecer los servicios veterinarios, reducir la sobrepoblación animal y promover una convivencia responsable entre las personas y sus animales de compañía.