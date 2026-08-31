La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), activó la Alerta Amarilla por lluvias y granizo dado el pronóstico y el cielo negro en varios puntos en la Ciudad de México (CDMX).

El reporte señala que son 11 alcaldías con la Alerta Amarilla por lluvias y granizo:

Álvaro Obregón Benito Juárez Coyoacán Cuajimalpa Iztapalapa Magdalena Contreras Miguel Hidalgo Milpa Alta Tlahuac Tlalpan Xochimilco

Cielo negro en CDMX: activan Alerta Amarilla por lluvias y granizo en 11 alcaldías (@SGIRPC_CDMX)

CDMX bajo alerta por pronóstico de lluvias y granizo en 11 alcaldías

La SGIRPC informó sobre la intensificación de las condiciones meteorológicas durante la tarde y noche de este lunes 31 de agosto, por lo que pidió a la población tomar precauciones ante las lluvias.

De acuerdo con el pronóstico, las lluvias pueden presentar acumulaciones de entre 15 y 29 milímetros, además de estar acompañadas por posible caída de granizo, lo que afectará la circulación en diferentes zonas.

Las lluvias y el granizo podrían extenderse hasta las 8:00 de la noche y los reportes señalan que, mañana martes 1 de septiembre, es probable que se presenten fuertes precipitaciones.

Ante el riesgo de lluvias intensas, Protección Civil recomendó a los habitantes de las alcaldías de CDMX mantener limpias las coladeras para facilitar el desalojo del agua y utilizar paraguas en caso de salir.

Asimismo, pidió evitar cruzar calles o avenidas donde se presenten corrientes de agua y conducir con precaución, debido a que las lluvias pueden generar condiciones peligrosas para automovilistas y peatones.