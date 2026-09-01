La Secretaría de Administración de Uruapan notificó a Yesenia Méndez este martes 1 de septiembre que fue despedida de su cargo en el ayuntamiento; la exfuncionaria se pronunció al respecto.

A través de redes sociales, Yesenia Méndez denunció que su salida se debía a las recientes declaraciones que hizo ante la Fiscalía de Michoacán en relación con el asesinato de Carlos Manzo y Grecia Quiroz.

Yesenia Méndez confirma despido del Ayuntamiento de Uruapan; acusa razones políticas

Yesenia Méndez confirmó en redes que fue dada de baja del Ayuntamiento de Uruapan y reveló que le fue notificada de manera verbal. Situación que, a su parecer, viola sus derechos laborales.

Yesenia Méndez deja el Ayuntamiento de Uruapan; esto se sabe de su salida (Captura de pantalla)

Méndez sostuvo que su despido estuvo relacionado con las declaraciones que hizo sobre la presunta relación entre Grecia Quiroz y Samuel García, quien fue director de protocolo de Manzo y señalado de vínculos con el CJNG.

“No puedo dejar de señalar que este despido ocurre después de que decidí ejercer mi derecho a decir lo que sé y a ampliar mi declaración ante la Fiscalía, en relación con mi vínculo laboral con el C. Samuel García Rivero, y solicitar que se esclarezcan las circunstancias de su relación, tanto laboral como personal, con la actual Presidenta Municipal, Grecia Quiroz García”. Yesenia Méndez

La exfuncionaria cuestionó si su despido tiene un trasfondo político y planteó que algunos integrantes de la administración en Uruapan podrían guardar silencio por miedo o conveniencia.

En su pronunciamiento, Yesenia Méndez enfatizó que las circunstancias relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo deben esclarecerse mediante investigaciones y no a través de descalificaciones.

Advirtió que ser despedida puede representar una represalia, pero afirmó que no renunciará a su derecho de hablar y pidió que las autoridades investiguen los señalamientos realizados.