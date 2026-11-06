La tarde de este jueves 5 de noviembre se registró una fuerte granizada en la zona del Parque Nacional La Marquesa, en el Estado de México, que dejó un peculiar paisaje al pintar amplias zonas de blanco.

De acuerdo con lo indicado en los reportes, fueron dos las granizadas las que cayeron en la región pasadas las 16:00 horas, luego de episodios puntuales de lluvia.

Debido a las intensas precipitaciones que tiñieron de blanco diversos puntos de La Marquesa como Ocoyoacac y Lerma, también se reportaron dificultades viales en algunas vialidades de gran importancia.

Una fuerte #granizada pintó de blanco la zona de La Marquesa, entre los municipios de #Ocoyoacac y #Lerma, #Edomex. La acumulación de hielo provocó severas afectaciones a la circulación en la autopista y carretera libre México-Toluca.



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Granizada tiñe de blanco La Marquesa

Una intensa granizada se registró la tarde de este jueves 5 de noviembre en el Parque Nacional La Marquesa, principalmemte en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México.

Al respecto se dio a conocer el fenómeno meteorológico comenzó alrededor de las 16:12 horas y concluyó veinte minutos después, sin embargo, su intensidad dejó una gruesa capa de hielo sobre la zona boscosa y las áreas de esparcimiento.

Sobre lo ocurrido, medios locales informaron que la precipitación cayó con granizos del tamaño de un limón y provocó que la temperatura descendiera rápidamente hasta los 8 o 10 grados centígrados.

Así la granizada de esta tarde en la Autopista México-Toluca, a la altura de La Marquesa.#Video 🎥👇🏽 pic.twitter.com/rPSKh5i4Mf — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) November 6, 2026

Las imágenes que se han difundido en redes sociales muestran que tras la granizada se formaron paisajes de zonas cubiertas completamente de de blanco en Ocoyoacac y Lerma, similar a una escena invernal.

De la misma forma se apunta que la granizada se extendió sobre la zona de la carretera Santiago-La Marquesa y el Valle de Toluca, en donde comenzaron a registrarse lluvias y encharcamientos durante la misma tarde.

Granizada en La Marquesa provocó complicaciones viales

Ante la acumulación de hielo en la carretera México-Toluca y la vía La Marquesa-Tenango debido a la granizada de este jueves, elementos de la Guardia Nacional implementaron un operativo para regular la circulación.

Las autoridades desplegaron un esquema de “carrusel” sobre la autopista de cuota con la intención de prevenir accidentes ante las condiciones resbaladizas del pavimento dejado por las precipitaciones.

Debido a ello, el avance vehicular se volvió lento y peligroso, pues mientras el huelo se derretía las vialidades se tornaron menos seguras, lo que generó encharcamientos y obligó a los automovilistas a extremar precauciones.

Ante las condiciones de las carreteras, usuarios de redes sociales pidieron a los transportistas y conductores manejar con precaución ante la intensa tormenta que caía en la zona montañosa y sus accesos.