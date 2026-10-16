La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México, activó la tarde noche de este jueves 15 de octubre una Alerta Amarilla en doce alcaldías por la posibilidad de lluvias hasta las 23:00 horas.
De acuerdo con el pronóstico del clima, las lluvias intensas se esperan para la CDMX con precipitaciones que ronden entre 15 y 29 milímetros.
Puntualmente, la Alerta Amarilla se encuentra activa en las siguientes alcaldías:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuajimalpa de Morelos
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- La Magdalena Contreras
- Miguel Hidalgo
- Tlalpan
- Venustiano Carranza
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