Las lluvias en Ciudad de México (CDMX) activaron la Alerta Roja en Benito Juárez hasta las 10 de la noche de este martes 27 de octubre; siete más se encuentran en color Naranja y Amarillo.

De acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), un canal de baja presión y el ingreso de humedad prevalecen en CDMX; se espera clima frío para esta noche.

Alerta Roja por lluvias en CDMX: Benito Juárez, bajo aviso hasta las 10 de la noche (SGIRPC)

Asimismo, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó Alerta Naranja en dos y Amarilla en cinco alcaldías por lluvias en CDMX.

Alerta Roja por lluvias en CDMX en Benito Juárez; activan Naranja y Amarilla en otras alcaldías

Por fuertes lluvias en CDMX, con probabilidad de granizo o tormentas eléctricas, SGIRPC activó la Alerta Roja en la alcaldía Benito Juárez para la noche de este martes 27 de octubre.

Sin embargo, se espera que las lluvias en CDMX persistan durante toda la noche de este martes 27 y madrugada del 28 de octubre, por lo que piden a la ciudadanía refugiarse.

Se activó la Alerta Naranja hasta las 10 de la noche de hoy martes 27 de octubre, ya que en Álvaro Obregón y Miguel Hidalgo se esperan fuertes precipitaciones.

Alerta Naranja por lluvias en CDMX afecta a tres alcaldías hasta las 10 de la noche

Asimismo, lluvias activaron en CDMX la Alerta Amarilla en cinco alcaldías, posiblemente entre 15 y 29 mm que podrían provocar caída de ramas o anuncios en:

Azcapotzalco

Coyoacán

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Magdalena Contreras

Por ello, SGIRPC recomienda que en caso de salir, extremar precauciones debido a que las fuertes lluvias pueden provocar inundaciones o corrientes de agua en avenidas.

Alerta Naranja por lluvias en CDMX afecta a tres alcaldías hasta las 10 de la noche (SGIRPC)

Lluvias y frío en CDMX para la madrugada del miércoles 28 de octubre

Como dio a conocer Conagua y Protección Civil, las lluvias se prolongarían para la madrugada del miércoles 28 de octubre, por lo que en la CDMX prevalecería un clima frío en todas las alcaldías.

Por ello se esperan temperaturas mínimas de 10 grados Celsius para la mañana del miércoles 28 de octubre, así como lluvias en todas las alcaldías para el transcurso del día:

Temperaturas mínimas de 14°:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Temperaturas mínimas de 13°:

Cuauhtémoc

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

Temperaturas mínimas de 12 y 11°:

Álvaro Obregón (12°C)

Magdalena Contreras

Tláhuac

Xochimilco

Temperaturas mínimas de 10°C:

Milpa Alta

Tlalpan