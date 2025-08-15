Una mujer víctima de feminicidio fue encontrada muerta en un edificio de la alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México (CDMX); la víctima fue hallada entre los muros de una obra en construcción.

La noticia fue revelada hoy viernes 15 de agosto en las redes sociales del periodista Carlos Jiménez, quien explicó que la víctima que respondía al nombre de Alma, llevaba dos meses desaparecida y contaba con una ficha de búsqueda de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

En ese contexto, el comunicador dio a conocer que el principal sospechoso por el acto de feminicidio es quien era la pareja sentimental de Alma, que responde al nombre de Antonio y era vigilante del edificio donde fue hallada la víctima.

Feminicidio en CDMX: Policía de Investigación busca a Toño, pareja de la mujer hallada en edificio de la Benito Juárez

Tras la noticia del feminicidio de Alma, la Fiscalía de la CDMX explicó que la mujer fue emparedada entre dos muros de un edificio en obra, en la alcaldía Benito Juárez.

La construcción donde gue hallada Alma se encuentra e la calle Zempoala de la colonia Narvarte, y forma parte de una construcción del Instituto de Vivienda (INVI). De acuerdo con la periodista Tania Aguilar, alas autoridades tardaron más de 7 horas en sacar el cuerpo de la mujer con ayuda de maquinaria.

En este sentido, el principal sospechoso del feminicidio responde al nombre de Toño, quien es buscado por la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX.

El periodista Carlos Jiménez explicó en sus redes sociales que la pareja de Alma, quien era vigilante del edificio donde la víctima fue encontrada, estableció contacto con la ma dre de la mujer para decirle que Alma se había ido a Chiapas.

Los 5 estados con más feminicidios en México

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) presentó el reporte mensual que señala a los 5 estados más feminicidios de México en junio de 2025.

Las autoridades señalan en su reporte de violencia que en lo que va del año, se han registrado 329 denuncias y 338 víctimas de feminicidio en todo México.

Los 5 estados con más denuncias por este delito son:

Estado de México: 32 Chihuahua: 21 Sinaloa: 20 Morelos: 18 CDMX: 17

Mientras que en lo referente al número de víctimas, los estados con más feminicidios son: